吳敦義駁斥曾永權請辭傳言 對年輕世代接棒「沒有評論」

2018年12月10日 12:53 旺報 潘維庭

有媒體報導國民黨副主席兼秘書長曾永權將請辭，黨主席吳敦義10日上午駁斥，這是「空穴來風」，是誤傳；至於黨中央核心職務由年輕世代接棒的議題，吳敦義則表示，統統沒有意見，沒有任何評論。

吳敦義10日出席台灣觀光產業再創新局座談會前，接受媒體聯訪時，做出上述表示。

座談會中他指出，台灣觀光業發展的突破是2008年開始，當時開放大陸來台觀光，兩岸三通、直航，推動活路外交等，兩岸關係穩定發展，因此，來台觀光客每年跳動一個百萬位數。但現今包括日月潭、阿里山等觀光景點的人氣差，夜市生意也很差，然而觀光局卻宣布來台觀光旅客有一千萬人次？

吳敦義表示，根據媒體報導，包括移工、過境以及外籍新娘往返台灣等皆算一個觀光客，但這些人沒有在台灣吃、買、住，怎麼能算觀光客呢？他呼籲觀光局應該將觀光客的定義重新恢復到國民黨時代，來台有住、吃、買才算觀光客。

至於讓觀光客增加的方式，他表示，兩岸政策應該有所有調整，不是蔡總統所謂的「維持現狀」，他認為，即使維持現狀，應該是馬英九前總統執政八年的才算是現狀；陳水扁前總統執政的八年就不應該算現狀。

他希望，蔡總統應改善心中有關「維持現狀」的定義，兩岸應該在一中各表的九二共識上，維持和平穩定發展；他強調，一中各表並沒有傷害中華民國尊嚴，有一中各表的九二共識，雙方就能和平穩定發展，否則觀光旅遊事業的生意會差很多。

他呼籲蔡總統，將兩岸關係維持到馬前總統執政八年的現狀，逐漸恢復一中各表的九二共識，增加兩岸彼此往來。他強調，如果蔡總統不做或做不到，就讓中國國民黨重返執政，撥亂反正。

(旺報 )