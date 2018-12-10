台大研發車流解決方案 讓行車時間減6成

2018年12月10日 12:56 中時 林志成

都會區塞車問題嚴重，科技部補助台大人工智慧中心運用AI技術，發展出獨步全球的「智慧交通」系統，攜手義隆電子集團提出「城市車流解決方案」，在新竹實際使用後，從竹北到竹科原本行車時間為16分鐘，降為6分鐘，等於減少6成行車時間，成果顯著。

AI是未來10年全世界投入的重點科技，科技部今年初在台大成立人工智慧聯合研究中心，並補助廖弘源教授的團隊，與義隆電子集團旗下一碩科技合作，共同研發出「城市車流解決方案」，有效提升公共交通效能。

廖弘源表示，「城市車流解決方案」運用AI深度學習技術於多媒體資料處理的應用，主要以人工智慧運算的「交通號誌時制重整技術」，加上「智慧影像車流分析」而成。

他們在路口設置360度魚眼攝影機記錄車流，同步匯入雲端平台資訊整合並運行數據分析，即時掌握各路口的車流量，從影像中辨識貨車、小車、機車等車流，預測判斷車輛的行駛方向，數據化運算最合適的紅綠燈週期秒數，連動鄰近路段，放射式重制交通號誌，改善交通效能，紓解車流量，免除壅塞之苦。

廖弘源的團隊在新竹竹北到竹科的實際應用，原本該路段行車時間為16分鐘，透過「城市車流解決方案」方案後降為6分鐘，改善幅度達62％，交通事故從平均每個月9.5件降為8件，平均上班時間節省10分鐘。

一碩科技副總經理連仲祺表示，這項技術可因地制宜，譬如辨別出台灣交通的獨特性-「機車」流量的智慧影像系統，滿足產業發展與社會發展需求，同時進軍南向國家，現菲律賓已架設於重要道路，且泰國交通部也正規畫使用此方案。

科技部長陳良基強調：「台灣雖小，卻擁有AI研發優、理工排名高、數位競爭力強、產業結構完整的發展潛力，應以AI人工智慧為基礎，結合ICT產業優勢，打造由人才、技術、場域以及產業構築而成創新生態系，引導台灣成為AI發展重鎮。」

(中時 )