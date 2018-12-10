內藏式吸管包裝 亞大參加韓國發明展奪金

2018年12月10日 12:59 中時 林欣儀

環保意識抬頭，政府政策也積極推動使用環保吸管，但礙於衛生問題讓許多人猶疑，為解決此情況，亞洲大學學生發明「內藏式吸管包裝」，參加2018韓國首爾國際發明展，奪下金牌及俄羅斯特別獎，而該校今年共9件作品參加發明展，擊出大滿貫佳績。

「內藏式吸管包裝」發明是商設系學生徐筱媛等3人共同研發，指導老師徐弘文說，其構思是將原本的鋁箔包裝側邊黏貼吸管改為內製包裝盒的環保吸管，避免在碰撞時掉落，而吸管開口處因隱藏、不暴露，確保其衛生。

「內藏式吸管包裝」奪下韓國首爾國際發明展金牌與俄羅斯特別獎，徐筱媛說，真的很興奮。同樣奪金的「床上活動式桌架」目前已有業者在洽談合作中，發明者、商設系學生吳宗樺說，此發明是為了解決因病臥床民眾的用餐問題，具方面移動、伸縮的特性。

亞大學生組成的團隊共有9件作品參賽，與來自33國、共687件作品一較高下，奪下4金、3銀、2銅及俄羅斯、沙烏地阿拉伯2國際特別獎。帶隊教師黃雅毓指出，「內藏式吸管包裝」、「伸縮防漏水傘套」、「床上活動式桌架」及「L型旋轉式把手搬運籃」皆奪金，其中3件作品在比賽前就有廠商在洽談技轉合作生產上市。

亞大強調，近8年來，學校學生參加國際發明展共奪下108金、131銀、92銅、38特別獎、5大會首獎及國際最高獎，表現亮眼。

(中時 )