內藏式吸管包裝 亞大參加韓國發明展奪金

亞洲大學學生團隊參加2018韓國發明展，9件作品共獲4金3銀2銅及2特別獎，開出大滿貫佳績。（林欣儀攝）

友善列印
中時

環保意識抬頭，政府政策也積極推動使用環保吸管，但礙於衛生問題讓許多人猶疑，為解決此情況，亞洲大學學生發明「內藏式吸管包裝」，參加2018韓國首爾國際發明展，奪下金牌及俄羅斯特別獎，而該校今年共9件作品參加發明展，擊出大滿貫佳績。

「內藏式吸管包裝」發明是商設系學生徐筱媛等3人共同研發，指導老師徐弘文說，其構思是將原本的鋁箔包裝側邊黏貼吸管改為內製包裝盒的環保吸管，避免在碰撞時掉落，而吸管開口處因隱藏、不暴露，確保其衛生。

「內藏式吸管包裝」奪下韓國首爾國際發明展金牌與俄羅斯特別獎，徐筱媛說，真的很興奮。同樣奪金的「床上活動式桌架」目前已有業者在洽談合作中，發明者、商設系學生吳宗樺說，此發明是為了解決因病臥床民眾的用餐問題，具方面移動、伸縮的特性。

亞大學生組成的團隊共有9件作品參賽，與來自33國、共687件作品一較高下，奪下4金、3銀、2銅及俄羅斯、沙烏地阿拉伯2國際特別獎。帶隊教師黃雅毓指出，「內藏式吸管包裝」、「伸縮防漏水傘套」、「床上活動式桌架」及「L型旋轉式把手搬運籃」皆奪金，其中3件作品在比賽前就有廠商在洽談技轉合作生產上市。

亞大強調，近8年來，學校學生參加國際發明展共奪下108金、131銀、92銅、38特別獎、5大會首獎及國際最高獎，表現亮眼。

(中時 )

台大研發車流解決方案 讓行車時… 瀕危保育類鯨鯊 屏東車城海域擱…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。