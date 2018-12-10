羽球》年終巡迴總決賽12日登場 小戴與小天聯手出擊

2018年12月10日 12:59 中時電子報 黃邱倫

2018年世界羽球巡迴賽總決賽即將在12日登場，分組名單今天出爐，台灣共有4組人馬取得參賽資格，由球后戴資穎與周天成掛帥出擊。

羽球年終總決賽女單分組名單。(讀者提供)

今年勇奪8冠的戴資穎，與日本好手山口茜、印度名將辛度以及美國華裔球星張蓓雯同在A組，B組的有日本選手奧原希望、泰國依瑟儂、中國大陸名將陳雨菲和加拿大華裔選手李文珊。戴資穎在分組預賽與其他三位選手都佔有對戰優勢，如無意外應可順利晉級四強，如果在四強賽碰到陳雨菲的話，優勢更加明顯，因為小戴握有對戰11連勝的絕對局面。

羽球年終總決賽男單分組名單。(讀者提供)

目前世界排名第三的周天成，分組預賽和大陸好手石宇奇、韓國孫完虎、印尼金汀諾同組，日本世界球王桃田賢斗、印尼蘇吉亞托、泰國坎塔蓬·旺差倫以及印度維爾馬同組。周天成曾在今年雅加達-巨港亞運會上擊敗過石宇奇，有機會以分組前二晉級四強，桃田賢斗在B組擁有絕對優勢。

羽球年終總決賽男雙分組名單。(讀者提供)

男雙方面，台灣有兩組人馬參賽，世界排名第四的陳宏麟／王齊麟以及世界排名第14的廖敏竣／蘇敬恒同在B組，同組的還有日本遠藤大由／渡邊永大、印尼塞蒂亞萬／阿桑。中國大陸同樣也有兩組選手取得參賽資格，分別是李俊慧／劉雨辰和韓呈愷／周昊東，他們將碰到世界排名第一的印尼組合吉迪恩／蘇卡姆喬以及丹麥阿斯特魯普／拉斯姆森。

(中時電子報)