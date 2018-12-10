痛批鈕承澤傷害信任感 被害人「女主管」鬆口吐60萬真相

2018年12月10日 13:00 中時電子報 吳品瑤

52歲導演鈕承澤日前傳出拍攝新片《跑馬》期間，疑性侵女性工作人員，全案已進入司法調查階段，他今早也赴北檢應訊，而今天也爆出，檢警調查後發現，案發當天女性受害人是被其「女上司」帶去鈕承澤家聚會，更傳事發後該主管的老公周志憲幫忙喬「60萬和解金」，如今周志憲打破沉默，出面針對事件細節做出回應，澄清傳聞跟事實有不少地方不相符。

據《自由時報》報導，周志憲首先澄清自己才是《跑馬》的美術組組長，也就是被害人的主管，然事發當天是太太在鈕承澤家，他未到場，對於夫妻倆被媒體起底，周志憲無奈表示卡在中間必定被扯進來，對於新聞將他打馬賽克，他覺得很奇怪：「我又不是犯人」，而對於事件本身，他堅決表示雖然夫妻倆認識鈕承澤多時，然被害人是自己的組員，「我必須要照顧她」。

周志憲表示事發後整個美術組雖士氣低落，但保護女方的立場是一致的，「充滿心疼、憤怒、傷心」，而今早他在臉書po文，痛罵：「不知道對媒體發聲者的目的是什麼？你應該超沒能力處理這件超越你智商的事。先讓我氣你一下再說…」，他解釋是因為覺得發文者沒思考過這些訊息會對女方造成什麼影響，也鬆口透露其實夫妻倆認識鈕承澤多年，「相信他不會踰矩，但同時也傷害了我們對他的信任」，強調自己不靠他吃飯，這次是相隔10幾年才又跟鈕承澤合作，事發後他有跟鈕承澤聯絡，雖彼此是朋友但不會偏袒，也不會要他把聲音壓下來，唯一原則就是「我站在關心女方的立場，又是我的組員，我一定要處理」。

至於媒體傳聞的60萬元，周志憲強調這不是和解金也不是遮口費，痛呼這麼說「對女生來說是多大的羞辱」，而之所以有這個錢，是基於站在女方角度，「因為她沒有工作，所以才擬定這個金額，對方也有她的權利啊！我們去喬那個60萬要幹嘛！」，坦言為此事跟太太有爭執，但僅止於討論，而目前太太情緒不太好，雖尚未接到檢調傳喚，但也是遲早的事，嘆：「整個事情的走向，我已經不是中間作窗口這麼容易」，至於跟鈕承澤討論了什麼，周志憲則表示不方便透露。

(中時電子報)