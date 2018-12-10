雙城論壇歷來最大規模 陸135位來訪、北市250位與會

雙城論壇踩線團　今會柯P前　參訪興隆公宅
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中時
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滬北雙城論壇20日登場，上海方證實將由上海市委常委、常務副市長周波率團領銜，北市府發言人劉奕霆今受訪表示，周波是上海副市長層級最高的一位，此次來訪人數約135位、台北市也邀請產官學250位與會，為歷屆人數最多的一次， 非常感謝雙方有密切互動。

上海市台辦主任李文輝、副主任李驍東等7位官員昨抵台，展開3天「會前會」，李文輝今早前往北市府拜會柯文哲，雙方進行1小時會談，於中午12點結束，會後李文輝表示，此次談最多的就是雙城主論壇、分論壇內容，這次來不虛此行，看了很多，相信對最後議題確定會有很大的幫助。

北市府發言人劉奕霆會後受訪表示，此次因應勇市長行程上的關係，改請周波副市長來，周是上海副市長層級最高的一位， 此次上海方來訪人數約135位、台北市也邀請產官學250位與會，為歷屆人數最多的一次， 希望雙城論壇能順利舉行。

而雙城論壇細部安排部分，劉奕霆表示，剛剛會議中提到不管主論壇、分論壇，因周波是掌管經濟財政領域，跟這次論壇主題「循環經濟」相關，上海市來團成員也有跟文化、環保、都市更新等領域相關的貴賓 ，細節仍待進一步討論。

另外，媒體詢問是否已決定簽署何項備忘錄？劉奕霆表示，剛剛會議中有大概提到，但方向內容還沒決定，過去在這幾年的雙城論壇，簽署的備忘錄有非常多，已有厚實交流基礎，確定會跟大家說明，目前都還在洽談中，

至於柯文哲是否會再論壇上重提「兩岸一家親」？ 劉奕霆則稱，細節方向如市長所說，其實也還沒開始準備，確定之後會跟大家說明。

(中時 )

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