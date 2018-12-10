獨／林美照明動手術 醫生這樣說...

2018年12月10日 13:33 中時 洪秀瑛

林美照在《種菜女神》飾演村長。（愛奇藝台灣站提供）

阿嬌（左起）、林美照、陳庭妮合演《種菜女神》。（愛奇藝台灣站提供）

林美照演出的電視劇《種菜女神》正在愛奇藝台灣站、台視播出，角色是作風洋派、說話喜歡夾雜英文的「珍妮佛」村長，劇中她講話聲音常常「逼叉」，破音明顯，引起觀眾不少討論。她原訂明天（11日）開刀解決聲帶問題，未料日前接到醫生電話，醫生說壓力大、不敢開了，勸她緩幾年，林美照說：「我被醫生嚇到，第一次遇到這狀況，這醫生太妙了。」

她當年因拍攝郭春暉執導的《記得我們愛過》獲得金鐘迷你劇視后，這次導演再邀她演出《種菜女神》，沒看劇本便接演。拍攝過程，角色要保持開心狀態，但她鏡頭外的心情卻低落，「聲音發不出來的時候，我就跟自己生氣，導演一直安慰我演得很好」。她當時在花蓮拍，藥不離身，每天喝2瓶護嗓茶，白天場次多的話，到傍晚時候，喉嚨就開始癢、痛。

觀眾認為她把村長演得不錯，她自己卻不滿意，「因為拍攝時，聲音完全卡住出不來」，現在看播出，邊看邊懊惱、大受打擊，因此下定決心治嗓。醫生告訴她開完刀，講話可恢復7成，但無法保證有以前的唱歌水準，「放棄唱歌沒關係，至少讓我演戲正常，有朋友曾給這位醫生開完後聲音宏亮，我才鼓勵醫生說『我對你有信心』，醫生才點頭答應不取消」。

她說，聲帶受損原因可能以前無辣不歡，加上多年過敏性鼻炎、胃酸逆流傷到喉嚨，多年前又因聲帶長繭開刀，沒好好照顧傷口造成。她現在的聲音被笑虧是「菸嗓娃娃音」，醫生曾要她戒菸，「叫我戒掉太殘忍了，這樣活著太沒意義」。她說，從小就被嗲嗲的娃娃音困擾，「做秀時被當笑柄，已經被取笑得很煩了」，半開玩笑說，希望這次開完刀，聲音可以變厚實，這樣可以演不同角色，當「千面女郎」也很好。

林美照和前夫育有1兒1女，女兒現在嫁到台中，兒子在台北和她住樓上樓下，平時有空就陪陪小孫子，她30歲離婚後一直單身，期間曾談過一段穩定戀情，可惜最後仍無疾而終。她說，「我習慣一個人，過我喜歡的生活、拍我喜歡的戲，想吃就吃，要追劇就追劇，有另一半就要配合對方，不能隨心所欲，我過得非常自在快樂，天天樂在其中，如果有健康身體、但不快樂有什麼用，回想這一路走來，我此生無憾」。

她12月13日過64歲，她說維基百科上顯示的日期是錯的，當年因為爸爸晚報戶口，其實她的正確生日應該是11月2日，生日當天怎過？「女兒還沒結婚時，每年都有驚喜，現在她太忙了，兒子記不住我生日，但臉書上收到許多粉絲生日祝福」。

林美照的粉絲團裡，最年輕的粉絲是16歲，粉絲是從小跟阿嬤看歌仔戲，林美照多年前去泉州頒獎，下機時，有一群女粉絲接機，讓她嚇一跳，一到飯店，服務生小男生幫她拿行李，看到她很驚訝，還脫口衝出一句「阿娘」。

原來林美照當年和葉青合演描述明代愛情故事歌仔戲《陳三五娘》，根據記載「喜遇上元燈於月明，偶然燈下遇見阿娘，絕群娉婷、嬌姿絕色，惹動我這一種相思」，戲裡飾演五娘的林美照，提到阿娘意思指的是小姐意思，不是大家認為母親之意。她說，粉絲多年來頻頻希望她辦見面會，但她還無法克服心理障礙，「我很怕人多的地方，通常和朋友的聚會上只要有不認識的人，我就渾身不對勁」。

(中時 )