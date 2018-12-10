藍世聰否認參選立委 盼「這席留在民進黨」

2018年12月10日 13:27 中時 吳堂靖

前綠委姚文智請辭後，留下北市士林、大同區的立委席次，今起開放登記，其中柯家軍部分，除傳出柯文哲欽點北市府觀傳局陳思宇參戰外，民進黨籍北市民政局長藍世聰被外界視為「白綠合作」最能被接受的人選之一，藍今受訪重申沒有意願，但盼「這席留在民進黨」。

藍世聰今早受訪時先是自嘲「我以為我已經遠離補選名單」，隨即強調，自己態度還是一樣「沒有意願」，柯市長也沒有再和他討論。他也說，選舉是每個人參選的權利，自己無法決定選舉狀況如何，不過前立委姚文智的席次，當然還是希望留在民進黨。

媒體追問是否跟柯討論過這一席就「讓」民進黨？藍世聰表示，自己沒有和柯談過這件事，因為選舉要應該考慮到很多東西，不是讓不讓的問題，而是要看人民需要什麼候選人，不管是幾腳督，都應該是要推出市民最接受的人選，不管是柯家軍，還是民進黨推出人選，我們應該等人選出來，再決定如果不能合作，那麼至少挑選最好的。

他直言，白綠合作團結對台灣好，我們都期待，但不是說只看這次補選決定，因為合作都是長期，他不覺得要用這次補選看白綠合作，不過白綠合作是必要的。

面對柯有意推自己人參選，是否覺得左右為難？藍世聰表示，的確會有這樣子的感覺，但是補選也不是只有靠自己，選舉還是有很多因素，到時候會做取捨。

(中時 )