第一屆「花蓮公共藝術節」專展 3大主題民眾飽眼福

策展人劉瑞如解說共藝術展內容，市公所祕書溫策帆（左一）、文化局副局長曾之妤（左二）仔細聆賞。（范振和攝）

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國立東華大學的各種雕塑作品模型，在公共藝術節專展中，最受矚目。（范振和攝）
第一屆花蓮公共藝術節專展，由「樂來樂文化」揭開歡愉序幕。（范振和攝）
桃園國際機場的公共藝術作品，也在展場成了焦點。（范振和攝）
花蓮第一屆公共藝術節專展，與會來賓都說讚。（范振和攝）

公共藝術設置辦法施行至今20年來，花蓮縣已累積114件公共藝術作品，10日文化局推出第一屆「花蓮公共藝術節」專展，以17個優良案例，鋪陳3大主題，令人耳目一新。

文化局副局長曾之妤指出，花蓮因盛產石材，早年縣境多處重要公共空間均設置石雕類型公共藝術，民國87年公共藝術設置辦法施行後，花蓮公共藝術百花齊放，迄今已積累60案公共藝術設置計畫達114件作品，從學校到醫院，處處可見精彩藝術品。

為促進花蓮地區公共藝術與民眾廣泛接觸，花蓮縣文化局舉辦第一屆「花蓮公共藝術節」，扎根美學教育，已於4月、8月及9月分別在東華大學、新城車站及玉里璞石藝術館舉辦3場公共藝術教育推廣活動廣受好評 。

因而決定即日起至明年3月8日在文化局石雕館策畫「公共藝術節」專展，以「不期而藝」為主題，曾之妤強調，當城市美感逐漸提升，民眾再也不需要特地進入美術館，公共藝術即已融入常民生活，走過的街道就是藝術展場，無牆美術館的概念油然而生，讓人期待不期而遇的美好經驗。

策展的蔚龍藝術公司經理劉瑞如說明，專展內容包括公共藝術大事紀、作品主題區及及閱讀互動區等，其中作品主題區規畫「典範風華、他山之石」、「撫慰傷痛的藝術微光-傷痕公共藝術」及「減法新美學」等3個主題，透過17個優良案例，帶入公共藝術新觀念。

花蓮縣公共藝術審議委員會委員熊鵬翥指出，公共藝術毋寧說是動詞，展現作品的公共化，藝術家必須與公共空間、使用者鏈結，才能共推運動美學，以收畫龍點睛功效。準議員楊華美等人也紛紛表達支持公共藝術、城市美學的立場。

值得一提的是，文化局今年舉辦的第六屆公共藝術獎本月14日公布得主，其中國立東華大學入圍環境融合獎，新城火車站入圍卓越獎、藝術創作獎與環境融合獎，曾之妤期待傑作能為花蓮爭光。

(中時 )

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