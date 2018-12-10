影》鈕承澤向被害女喊話「我很喜歡她、想繼續保護她」

2018年12月10日 13:53 中時 陳志賢

導演鈕承澤被控性侵案，台北地檢署原擬上週五傳喚他到案，但他請假未到，檢方改於今早9時30分首度以性侵案被告身分傳喚他出庭，鈕承澤出家門時，只向媒體說「答案永遠只有一個」，台北地檢署逾3個多小時偵訊，認為鈕涉嫌重大，諭令交保150萬元，並限制出境、出海及住居。鈕承澤離開北檢時，表示堅信司法最後會有公正的判決，「不要急著丟石頭」。

媒體問鈕，想對被害人說什麼，鈕說，「我很喜歡她，我還會繼續保護她」。有人問鈕，會不會退出演藝圈？鈕回頭露出詭異微笑，不發一語。

鈕承澤訊後表示，他本來是不打算發言的，檢察官原來也限制我談論案情，對於引起那麼大的波動，造成各位的辛苦以及社會那麼廣泛的討論，他此生從來沒有傷害他人或脅迫他的意圖或行為，到目前為止都是，可能他是個笨男人吧，所以迄今單身，可能有時候彼此認知不同。

鈕說，「那天也就是一場聚會，她留下來了，可能有一些彼此之間判讀及認知上的差距，我無法揣測她真正的感受，我只能說我並不是現在經過有心人士放話在電視上呈現的那隻妖魔，我相信我會全力配合調查，我相信我期待我堅信司法會給我一個最公正的判決，至於支持我，愛我的朋友及家人，要有耐性，少看媒體，你們知道我是誰就好了，等待調查結果，我希望你們相信我，我不是那個人，對於這件事已經產生極大的憤怒與恨意的朋友，鈕承澤已經死了，已經受到最大的懲罰了，只要是我該負的責任，我絕對不會逃避，大家也別急著把石頭丟下來。」

(中時 )