年底衝買氣！中區資訊展祭出賓士車抽獎

中區資訊展將於13日登場，電競筆電產品最低下殺3萬元不到，是搶便宜的好時機。(林欣儀攝)

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中區資訊展為吸引買氣，推出消費滿3千元抽賓士轎車活動。(林欣儀攝)

年底搶便宜！為期6天的107年中區資訊展將於13日在台中國際展覽館登場，以「跨界創新、預見未來」為主題，將有100家廠商、500個攤位展出各類最新3C產品與智慧家電，而為拉抬買氣，主辦單位更推出天天抽電動機車、消費滿3千元可抽賓士轎車的好康，預計將掀起年起採購潮。

台中市電腦商業同業公會展覽組張庭慈指出，今年中區資訊展規畫主題政府區、電腦系統區及行動通訊區、智慧家電區、數位學習區、數位週邊區與車聯網專區共7大展區，預計將吸引45萬參觀人潮，許多3C產品推出超級優惠價，是搶便宜的好時機。

張庭慈表示，以最近幾年很夯的電競筆電來說，多家廠商都推出超低優惠，華碩更有「筆電舊換新」活動、最高可折抵1萬2千元，宏碁則推出電競筆電下殺3萬元不到，部分業者還贈送最高市價達2萬元的周邊產品。

此外，因應年底尾牙需求及民眾除舊佈新，家電區推出現場購物分期0利率、消費不限金額送拌麵；政府主題館則以智慧居家、創新娛樂及跨界整合為主軸，推出機械手臂體感娛樂機台現場體驗。

而因應政府機車政策的改變，主辦單位特別準備4台電動機車，只要在平日全場不限金額消費、且為當日消費前500名消費者，及有機會抽中價值4萬2千元的電動機車。此外，在資訊展中消費滿1千元有機會抽機車、消費達3千元以上則可抽賓士轎車，盼透過好禮大放送的方式拉抬年底買氣。

(中時 )

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