玩遍台北！48小時不斷電行程 嗨翻跨年

臺北到處充滿活力,讓你 24 小時玩不停(北市觀傳局提供)

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中時電子報

臺北市政府觀光傳播局打造「一生必去 亞洲必遊」的國際級跨年活動，與臺北101、可樂旅遊、KKday、KLOOK等旅遊業者合作，推出「玩翻台北48小時不斷電」系列遊程，跨年連假4天不知道怎麼安排?手作滷肉飯、小籠包，純正腳底按摩、熱騰騰的溫泉行，大稻埕落日遊船、特色酒吧體驗微醺、搭乘貓空纜車鳥瞰臺北、參加總統府升旗典禮等等規劃通通推薦給您，就是要讓您不斷電嗨翻臺北城！

每年倒數之際都有大量人潮湧入北市府前廣場迎接新年(北市觀傳局提供)

「玩翻台北不斷電遊程」懶人包報你知！

🌟台北101-限量Lounge Party，曙光專機帶你迎接新年日出！

眾所矚目的台北101除了新年大秀外，今年破例精心規劃史上第一回的跨年派對─「#Party101爵士之夜Lounge Party」，限量開放1,010位民眾入場享受爵士音樂、精選飲品，其中更限量500位民眾登上觀景台，近距離感受「在煙火中看煙火」的獨特魅力，享受全球唯一的尊榮體驗。另亦與MyTaiwanTour合作，搭乘「2019曙光專機」前往臺東，在25,000英尺的高空迎接2019的第一個日出。

台北 101 除新年大秀,今年更推出多元的派對體驗(北市觀傳局提供)

🌟可樂旅遊-文化remix放電之旅，發送限量紀念「狂放電」悠遊卡！

於12月30日及31日推出兩條不同的「臺北文化放電之旅」一日遊行程，品嚐道地美食外，深度導覽故宮文物寶庫、迪化街老街文化，至台北101俯瞰臺北美景，參加文化放電之旅的遊客更能獲得限量版「狂放電」臺北跨年悠遊卡，留下對臺北跨年最美好的回憶。

在地各式小吃深深擄獲國內外旅客的胃(北市觀傳局提供)

🌟KLOOK客路-不斷電挑戰19大台北經典景點，5萬旅遊金、觀巴VVIP送給你！

2019新年連假出門遊，Klook客路帶你瘋玩台北！48小時挑戰19大台北經典必去必吃必玩行程，體驗5個並完成IG or FB打卡及hashtag 「KlookTaipei48hr」就有機會抽中5萬客路旅遊金！加碼標記「#UndiscoveredTaipei」還有機會成為台北雙層觀光巴士的VVIP，免費搭乘一整年，讓你在2019遊遍台北！

來北投除了身體感受溫暖外,還可來北投溫泉博物館體驗人文(北市觀傳局提供)
搭乘貓空纜車,可以讓你從不同高度看臺北(北市觀傳局提供)

🌟KKday-24種玩翻體驗集章挑戰，海外試玩員就是你！

深度旅遊體驗平台KKday推出「玩翻台北 24小時不斷電」，民眾只要在跨年前一週至台北11處的旅遊服務中心索取導引地圖，在12/31的中午12:00至隔日1/1中午12:00進行24小時玩翻台北挑戰，18種台北行程、4個臺北城區造訪、1場狂放電跨年派對和1場元旦升旗典禮，並憑商品購買憑證集章與指定區域走訪，即可有機會擔任KKday試玩員，玩翻台、日、韓、泰四個國家私房行程！

此次跨界合作跨年遊程，凡參加可樂旅遊、KKday及KLOOK遊程，將有機會獲得「跨年VVIP最佳視野席位」，另台北旅遊網預計在12月24日，將抽出Kkday及KLOOK「玩翻台北 24/48小時不斷電」幸運的免費體驗名額，一起HIGHT翻12月不斷電！詳情敬請鎖定台北旅遊網臉書粉絲專頁！

(中時電子報)

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