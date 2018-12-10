選黨主席？林佳龍：無規畫 但身為民進黨員應勇於承擔

2018年12月10日 14:13 中時 盧金足

民進黨在九合一大選挫敗，蔡英文總統辭去黨主席以示負責，民進黨將舉行黨主席補選，並於10日起至14日開放領表、登記。尋求連任失利的台中市長林佳龍是否會投入補選？黨內有派系看好他扛起黨魁重任。對此，林佳龍表示，到目前為止仍然沒有規畫參與黨主席補選，但身為民進黨員，應勇於承擔責任，參與民進黨重建過程，一起再出發。

政壇人士認為，林佳龍一席「身為民進黨員，應勇於承擔責任，參與民進黨重建過程」，話並未說死，尚有諸多可能性，是否最後一刻投入黨主席補選，備受關注。

林佳龍說，到目前為止他並無入閣或擔任黨主席的規畫，而是先將做好交接工作，在檢討後思考如何重新回應民意，讓民進黨從廢墟中再重建，民主政治就是責任政治，民進黨重新站起來，這不是一個人的責任，是全黨都要投入進行。

「作為一個民進黨員，我們應該承擔責任，一起再出發！」林佳龍強調，社會普遍還是相當肯定市府的政績，民意背後呈現的有各種訊息，個人可以努力的部分要反求諸己，屬於更大的政治環境變化，則要去體察是如何累積的。

林佳龍表示，投票行為的背後，有全國性的也有在地因素，操之在己的檢討改進，跟全國性比較有關的，他則將與黨內同志一起反省，讓下一步走出來的時候，可以真正回應民意對他們的期待，目前他會先沉潛思考並休息一下，調整步伐後再決定未來的路。

(中時 )