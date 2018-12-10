搶救公主！孟晚舟老公5億豪宅曝光

2018年12月10日 14:03 中時電子報 吳映璠

華為副董事長兼首席財務官孟晚舟1日在溫哥華遭加拿大警方逮捕，目前孟晚舟遭關押居留，等待保釋聆訊結果出爐，同時也有可能被引渡至美國受審。媒體報導，孟晚舟希望在等待引渡聽證期間交保，其夫劉曉棕也以溫哥華的豪宅作為保釋金，意外讓總價超過新台幣5億元的兩棟豪宅曝光。

華為副董事長兼首席財務官孟晚舟1日遭加拿大警方逮捕，美國試圖以違反美對伊朗制裁令引渡孟晚舟，孟晚舟現遭拘禁，等待保釋聆訊結果。

根據南華早報報導，孟晚舟與丈夫在溫哥華擁有兩棟豪宅，分別坐落在高級社區登巴（Dunbar）附近的第28大道及蕭尼西社區（Shaughnessy）的馬修斯大道（Matthews Avenue）上，兩棟房都登記在劉曉棕名下。

為保孟晚舟，媒體報導劉曉棕以溫哥華總價超過新台幣5億元的2棟豪宅作為保釋金，圖為坪數較小的登巴宅邸。（圖／路透社）

為保孟晚舟，媒體報導劉曉棕以溫哥華總價超過新台幣5億元的2棟豪宅作為保釋金，圖為坪數較小的登巴宅邸，窗戶緊閉，還拉上百葉窗。（圖／路透社）

根據土地文件，登巴豪宅是在2009年買下，是一幢約104坪大的三層透天別墅，以現在的價值估算約560萬加幣，他在2016年買下蕭尼西豪宅，坪數更大，有226坪，現在價值約1,630萬加幣，兩棟豪宅總價約2,190萬加幣（折合新台幣約5.08億元）。孟晚舟的律師馬丁（David J. Martin）表示，劉曉棕已提交兩棟豪宅作為保釋金。

為保孟晚舟，媒體報導劉曉棕以溫哥華總價超過新台幣5億元的2棟豪宅作為保釋金，圖為坪數較大、位於蕭尼西社區（Shaughnessy）的宅邸。（圖／路透社）

據加拿大華文媒體「星島日報」報導，登巴豪宅庭院打理得非常整潔，不過房子窗戶上的百葉窗及窗簾都緊閉，看不到屋內擺設及狀況，住宅前門還裝設有攝影機監控。另一邊的蕭尼西豪宅似乎在進行大規模整修。

孟晚舟7日出席保釋聽證會，聽證會上她與律師強調與溫哥華的關係長達15年，她曾經移民加拿大，不過2009年拒絕了加國永久居留權。她與家人爾後仍會回到溫哥華長住，與前夫所生的二兒子曾在溫哥華就讀小學三年，與劉曉棕所生的女兒也曾入讀溫哥華幼稚園。

直到現在，溫哥華宅邸仍是孩子們的避暑勝地，「孩子們夏天總會回來住幾個星期、甚至幾個月。」

據加拿大環球新聞（Global News）9日報導，孟晚舟告訴檢方，獲釋後她與家人打算入住登巴宅邸。

馬丁也在聽證會上強調孟晚舟有卑詩省醫療服務卡、身分證，還有社會保險號碼，與加拿大的關係淵遠流長。

(中時電子報)