台中花博可食性庭園競賽金獎出爐 重視自然人本精神

2018年12月10日 14:30 中時 陳世宗

葫蘆墩公園「可食性庭園競賽」，由教育局長彭富源（左四）頒獎！（陳世宗翻攝）

台中世界花博在豐原葫蘆墩公園規劃五檔短期庭園競賽！第二檔競賽以「可食性庭園競賽」為主題，網羅國內16個景觀設計團隊參與，金獎作品由草木榮華有限公司獲獎；強調「俯拾即是，就地取材」，以雨水回收循環再利用，重視珍視大地精神。展期自10日起至明年1月6日，歡迎民眾踴躍前往欣賞。

台中市政府教育局10日在葫蘆墩公園舉辦「可食性庭園競賽」頒獎典禮，由市府教育局長彭富源代表頒獎，分別頒發金獎3萬元、銀獎2萬元、銅獎1萬元，以及佳作5千元，鼓勵各參展單位作為都市與生活中綠美化的示範。

金獎由草木榮華有限公司「俯拾即是，就地取材」獲獎，以雨水回收循環再利用，提醒大家珍視大地，傳達綠色、自然、人本精神。

銀獎獲獎單位包括昕霖庭園藝有限公司「果河」，藉由水的形象傳達永續概念；以及嘉澍花藝設計工作坊「GREEN & LIFE」，運用蔬菜、果樹及可食花卉等植物，應用於布展的設計中，呈現生活中常見的可食植物，打造兼具綠美化及生活應用的可食地景。

銅獎獲獎單位包括柏霖國際顧問有限公司「嗨!我的綠活蒔光」，運用蔬菜瓜果替代傳統的園林花卉植物，成為造景的主角；勤益科技大學「花草藏青在博水奕乾坤」，以都市環境的人們試著找出一處空間，栽種個簡單的蔬果，感受都市的田園生活。

佳作部分，由明道大學精緻農業學系暨景觀與環境設計學系的「桌上鮮/練香坊」獲獎，將日常生活嚐到的蔬菜與香草植物結合於景觀中，以達食農教育目的；台東專科學校「來一場綠色饗宴」，藉由使用大量台灣原生園藝作物，落實可食農園設置，建立起人與自然之間的關係；以及嘉義大學景觀學系「舊食回憶」，運用舊家具作為植栽生長的基底，再用復古的家具呈現台灣傳統生活環境和社會問題等概念。

(中時 )