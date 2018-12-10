護理師折耶老造型氣球 響應愛心義賣

2018年12月10日 14:25 中時 王文吉

豐原醫院副院長匡勝捷（左）、秘書廖述漙（右）現學現賣，折出愛心花朵及寶劍。（王文吉攝）

折氣球做公益！豐原醫院護理師黃綺麗製作50個限量版耶誕老公公，每個100元公益價義賣。（王文吉攝）

黃綺麗利用貼紙幫耶誕老公公畫眉、點眼、裝鬍鬚，做出栩栩如生的五官。（王文吉攝）

衛福部豐原醫院10日起舉辦為期5天的「愛心義賣會」，所得將全數捐於院內的「社會服務暨醫療救助基金」，幫助貧困及獨居長者的醫療費。義賣會現場溫馨歡樂，吸引許多民眾尋寶，護理師黃綺麗更響應愛心，巧手折出耶誕老公公造型氣球，將以每個100元公益價義賣。

豐原醫院募集各地民眾所送來的物品展開義賣，包含杯壺碗盤、絨毛玩具、衣飾配件及美食小吃等，吸引許多就診病患及家屬響應公益。護理師黃綺麗結合耶誕節，利用造型氣球折出50個限量版耶誕老公公，副院長匡勝捷、秘書廖述漙也現學現賣，折出愛心花朵及寶劍，廣邀民眾共襄盛舉，現場氣氛溫馨歡樂。

黃綺麗表示，她學習造型氣球大約3年左右，最困難的是轉氣球角度或綁氣球結，前後用了近4000顆氣球，練到雙手長繭。怕氣球的老公不捨她吃苦，希望她放棄，但她認為「氣球可以讓病人得到快樂，我的心情也變得超好」，最後先生深受感動，也克服對氣球的恐懼。

副院長匡勝捷表示，每年年底愛心義賣會是醫院的重頭戲，主要是為了照顧大豐原地區的獨居長者及貧困民眾，藉由募集各地民眾所送來的物品展開義賣，所得全數捐於院內「社會服務暨醫療救助基金」，費用將義助貧困及獨居長者的醫療費，讓他們能安心就醫。

(中時 )