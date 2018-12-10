美艦載F-35C戰力整合測試 航母新戰術時代來臨

2018年12月10日 14:57 中時電子報 盧伯華

F-35C首次在林肯號航母上進行戰力整合測試

最近幾週美國海軍林肯號(USS Lincoln)航空母艦首次與艦載版F-35C隱形戰機進行一系列測試，項目包括尼米茲級航母上起飛F-35C後的空中機動、武器整合，以及盤旋起飛與其他戰鬥操演。F-35聯合計劃辦公室認為，這是F-35項目立案18年來的重大里程碑，也是2021年全面部署海軍艦載版F-35C計劃的首次全面測試。

據《權威戰士》(Warrior Maven)報導，F-35項目執行官溫特(Mat Winter)在一份書面聲明中表示，飛機正在進行運行測試，但F-35聯合計劃辦公室將繼續對F-35進行分階段的戰力提升和系統現代化。”

報導說，參與這次F-35C聯合演習任務包括F/A-18超級大黃蜂戰機、E-2D鷹眼預警機和EA-18G咆哮者電子戰機，目的在協助海軍操演引進F-35C後戰術與戰略的改變，同時推動新的協同作戰概念。

此次演習任務包括「防禦性反擊」與「反潛」戰鬥，聯合攻擊戰機作戰測試團隊的諾里斯(Matt Norris)上校今年稍早發表聲明稱，F-35C登山林肯號航母後，相關測試會一直持續到秋季，以確保新型戰機未來能完全發揮戰力。

報導指出，艦載隱形戰機可為海軍作戰提供更多的靈活性，提高從海上航空母艦對抗敵人防空系統的能力。F-35C戰機首次把隱形攻擊科技帶入航母，將進一步讓海基攻擊行動能攻擊先進的敵方防空系統，並在極端威脅的環境中發揮作用。

美海軍艦載版F-35C以45°俯角進攻並發射GBU-12舖路II型雷射導引炸彈。（圖／美國海軍）

演習中的部份戰鬥行動在美國東岸進行，主要操演F-35C武器庫的運用，包括GBU-32和GBU-12空投炸彈、AIM-120和AIM-9x空對空導彈以及25mm機砲。同時對飛行員使用頭盔顯示器夜戰模式進行多項測試和評估。

報導表示，F-35C的評估工作還包括改進一種名為「聯合精確路徑著陸系統(JPAL)的著艦技術。JPALS將於2019年投入運營，配合GPS衛星導航系統，可為固定翼和旋翼飛機提供準確、可靠而完整的導航，它具備有抗干擾保護系統，能確保在惡劣環境中進行任務。

海軍艦載版F-35C翼展51英尺(15.54公尺)專為在航母上起降而設計，比空軍的F-35A和海軍陸戰隊F-35B短場起降型的機翼更長。它有兩枚AIM-120空對空導彈和兩枚2000磅重的聯合直接攻擊炸彈(JDAM)。據海軍提供的訊息，F-35C可以達到1.6馬赫的速度，航程超過1200海里(1931公里)。此外還有加固的起落架、較堅固的結構和耐用的塗層，都是為海上較惡劣的環境而設計。

海軍官員告訴《權威戰士》記者說，未來5年海軍計劃採購60架以上的F-35C戰機。到2025年，海軍航母艦載機將由F-35C閃電II、F / A-18E / F超級大黃蜂、EA-18G咆哮者電子攻擊機、E-2D鷹眼戰管預警機，MH-60R / S直升機組成，再加上例如V-22魚鷹式傾斜旋翼機作為艦上補給運輸機。

(中時電子報)