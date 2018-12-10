高雄國際發明展 龍華科大奪15金6銀4銅

2018年12月10日 14:31 中時 楊宗灝

2018高雄國際發明展，龍華科大獲最佳團體獎，助理副校長楊安渡與師生合影。(龍華科大提供)

翁文彬團隊「高均勻度晶圓拋光墊」獲最具潛力發明獎，學生向外國評審介紹作品。(龍華科大提供)

龍華科大參加 2018 KIDE高雄國際發明暨設計展囊括15金6銀4銅，其中翁文彬師生團隊作品「高均勻度晶圓拋光墊」發明專利，更獲得「最具備潛力之發明獎」特別獎肯定。葛自祥特別恭喜師生獲獎優異表現，也顯示學校推動產學鏈結、學用合一的實作教育有顯著成效。

龍華師生優異表現，也獲頒最佳團體獎。今年的發明暨設計展計有來自加拿大、德國、克羅埃西亞、荷蘭、印度、菲律賓、伊朗、韓國、泰國、新加坡等26個國家、超過500件創新發明作品參賽，競爭相當激烈。

翁文彬師生團隊作品「高均勻度晶圓拋光墊」發明專利，是以聚氨酯作為材料，擁有良好的支撐層，另外在拋光表面上形成多個溝槽的同心圓，可使拋光時能達到晶圓拋光均勻效果。作品繼上月獲得IIIC國際創新發明競賽金牌後，本屆高雄國際發明展再度奪金，同時榮獲「最具備潛力之發明獎」，是全場矚目焦點。

15件金牌作品包括「人工智慧飲料機器人」、「手持式真空封口機」、「可調型無線充電手機套」、「客家e點通」、「適用於惡劣環境之無線介質共振天線溫度感測器」、「瓦斯開關控制結構」、「空氣淨化器」、「摩登助行器」、「坐式雪橇」及「安全輪胎」、「提升鈦植體表面抗菌性與生物活性」及「飲料吸管」、「聲控轉接裝置」、「高均勻度晶圓拋光墊創新設計」及「寵物穿戴式感應裝置系統」，集龍華師生研究各領域大成。

銀牌作品包括「長度量測裝置」、「非接觸式感應開關」、「新型雨衣之配件」、「可替換鞋底之運動鞋」及「隊友管理平台APP」、「智慧型機車騎士手套」。銅牌作品則有「安全針」、「可調式收折衣架結構」、「防滑座椅」、「顯示運動資訊之頭戴式裝置」。

(中時 )