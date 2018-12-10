南屯議員候選人吳佩芸9票之差落選 提當選無效之訴

時代力量南屯區市議員候選人吳佩芸（左3）以9票之差落選，由立委徐永明（左2）等人陪同提出當選無效之訴。（陳淑芬攝）

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時代力量南屯區市議員候選人吳佩芸以9票之差輸給民進黨籍何文海而落選，10日在時力台中黨部主委、立委徐永明及律師團等人陪同，到台中地院對何文海提出當選無效之訴，並聲請驗票。何文海陣營則回應，確信選務單位公正無誤，一切尊重司法。

吳佩芸表示，根據中選會開票當天公布票數統計，開到第100個投票所時，她還領先對手何文海117票；但開到101個最後一個投開票所時，情勢瞬間逆轉，變成她落後9票。根據監票志工及工讀生說法，開票過程有許多瑕疵，所以，她決定透過驗票，還給南屯民眾事實，讓真相大白。她並向南屯支持者承諾，一定堅持驗票到底，提出當選無效之訴。

徐永明強調，時力中央黨部不論在經費、人員及資源全力支持吳佩芸，這不是勝負之爭，而是價值、釐清事實，這次選務瑕疵、荒腔走板狀況很多，不只是投票延遲、公投綁大選等問題，希望透過訴訟，讓時力有機會爭取到1席議員，更重要是釐清民主的制度價值。

律師李宣毅指出，這次選舉公投綁大選帶給選務人員重大負擔，他質疑行政機關是否給予足夠的訓練及協助，讓投開票過程毫無瑕疵？若當落選人票數落差大，比較能接受瑕疵，但吳佩芸9票的小落差，這些瑕疵就變成非常重要，希望透過司法讓選務流程更公開、透明及精緻化，讓未來選務規劃更好。

(中時 )

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