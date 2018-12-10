受虐男童不治 再爆案外案 警逮3逃逸外勞1男童

2018年12月10日 14:58 中時 高彥哲

新北市三重警偵辦保母虐嬰案，而疑似遭虐的男童Rahmat雖送醫急診，仍於今中午12時離開人間。警方於9日晚間7時許在新北巿三重區正義北路的出租套房找到疑似施虐的31歲印尼籍保母莉莎，另外發現隔壁房另1對幫同鄉照顧不到2歲非婚生男童的逃逸移工，警方遂將3人逮捕一併帶回偵訊。

警方調查，遭虐男童Rahmat的34歲生母Siska為逃逸移工，於2016年非婚生下長男「椰子」，被社會局安置到北巿文山區的關愛之家後，從此失聯不聞不問，於7個月前又生下次子Rahmat，託給逃逸移工莎莉，議定每月育嬰費用14000千元24小時照顧。

警方調查，疑似施虐的印尼籍保母莎莉自己沒生過小孩，稱不懂育嬰，曾被目擊用力搖晃小孩嘗試哄停哭鬧，但仍堅持否認虐嬰，照顧才第7天，便發生疑似虐童案，而疑似遭虐的7月男童Rahmat昨天清晨雖送醫急診，顱內出血緊急開腦手術，仍於10日中午12時54分離開人間，保母莉莎雖堅持否認惡意或失手施虐，警方將仍以傷害致死罪將印尼籍保母送辦。

警方表示，本案共牽涉5名印尼逃逸移工及3名非婚生幼童，推測在逃逸移工之間還隱藏有更多類似的非婚生「無戶籍幽靈人口」，相關資料也將提供給移民署與社政主管機關參考。

(中時 )