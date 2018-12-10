亡命天涯籌跑路費 槍砲通緝犯大膽在派出所旁開賭場

2018年12月10日 14:57 中時 程炳璋

林姓男子遭毒品、槍砲通緝，為了籌跑路費，鋌而走險在市區四處開設移動式賭場，12月初竟選定安南區海南派出所附近空屋當賭博據點，警方暗中察知，10日凌晨1時許逮獲14名幹部與賭客，林嫌等6人遭賭博罪嫌移送台南地檢署，其餘8人依照社維法，每人裁罰9000元。

57歲的林男因槍砲與毒品罪嫌遭通緝中，因亡命天涯期間急缺跑路盤纏，不得不動腦筋賺外快，最近陸續在市區內搞移動式賭場，自己當場主謀利。

適合聚賭的地點有限，林嫌竟將腦筋動到海男派出所後方200公尺的一棟空屋，利用附近有一家附合式KTV當掩護，用轎車載送大批賭客在KTV門口下車，再偷偷進入屋內聚賭。並在房屋四周裝上對外8支監視器，找專人把風，以為萬無一失。

警方已暗中察知，10日凌晨1時許獲報林嫌的天九牌賭場再度開賭，調動10餘名警力埋伏，一舉破門衝入，不少賭客四散奔走，警員在門外草地與賭客追逐，將人一一逮回。

警方共逮捕14人，起獲賭資46萬元與天九牌賭具，其中林嫌為首的賭場幹部6人，依照賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，其餘賭客依照社維法每人裁罰9000元。

市警三分局今年度第5度查獲大型職業賭場。市警三分局重申，又快到歲末時節，預防賭風再起，強調轄區不容許賭場存在、流竄，呼籲賭徒勿挑戰警方執法決心。

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(中時 )