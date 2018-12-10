主辦單位取消2013年Blur演唱會 年代售票獲賠777萬

主辦單位取消英國樂團「Blur」演唱會，遭判賠年代網際事業777萬餘元。

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英國知名樂團「Blur」，原本預計在2013年5月來台開演唱會，但因門票收入不如預期而取消，代為售票的年代網際事業，先墊付歌迷的門票退票款、手續費等，因而控告主辦單位潤亨國際、布洛克兄弟國際公司吳姓負責人。士林地院日前審結，判決潤亨、布洛克吳姓負責人須賠償年代網際事業777萬餘元。

搖滾天團Blur原訂在2013年5月9日來台開唱，在台有廣大的歌迷，藉由潤亨國際、布洛克兄弟公司引進來台，並透過年代售票系統銷售，但因銷售不如預期，4月底，主辦單位決定取消在新北市板橋市立體育館的演唱會，門票雖已經銷售1058萬元，年代先墊付門票退費。

年代網際事業公司主張，雙方合約載明由潤亨負擔退票費用，但張姓負責人主張，並未授權布洛克公司吳姓負責人授權與年代簽約，張說，只有幫忙租借場地，更沒有將公司大、小張交給吳。

但法院傳喚出資1500萬給布洛克舉辦演唱會的陳姓證人，他證實潤亨國際張姓負責人在布洛克公司的會議室內，同意若有門票有賺錢，會分一些錢給張，張因而將大小章、存摺交給吳，由吳向年代簽約，並辦理第一筆票款700多萬結款。張確代表潤亨授權吳與年代簽約。

判決指出，布洛克國際吳姓負責人在2013年4月底主動告知年代取消演唱會，事後卻拒不支付約定好的手續費、廣告費、代墊的門票退票款，年代因而提起民事告訴，判決潤亨、吳姓負責人須負起責任，償還年代代墊款。

(中時 )

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