急辦柯蔡會？林濁水：小英聲望只會再下跌

2018年12月10日 14:53 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

九合一選舉，民進黨創下空前大敗，為了挽救民進黨接下來的選戰，外界都在關注綠、白是否再次合作。據了解，總統府與北市府雙方正在積極聯繫溝通中，進行「蔡柯會」，但談話內容卻是市政問題，惹得前民進黨立委林濁水大嘆，市長可以每週都參加行政院會，和中央溝通市政，是行政院會的溝通失靈了？所以要勞駕總統親談？然後談好了再交行政院辦理？既然如此，把市長參加院會的作法廢了吧。

九合一選舉前被民進黨捅到刀刀見骨的台北市長柯文哲卻驚險連任。為了挽救民進黨接下來的選情，黨內人士猛放綠、白是否再次合作的風向。據了解，總統府與北市府雙方正在積極聯繫溝通中，舉辦「蔡柯會」。

總統府發言人黃重諺指出，蔡英文在選後親自致電給六都市長當選人，並邀請當選人會面，會與他們溝通未來施政方向，以及有哪些需要中央政府協力的地方。蔡英文與柯文哲會面，內容將談到首都建設、社會住宅、都市更新、危老整建，因為蔡英文不兼任黨主席，因此不會涉及其他黨務或立委補選議題。

對於柯文哲與蔡英文會面有譜，但總統府卻強調只談市政、不談黨務。林濁水於臉書發文表示「怪」，市長可以每週都參加行政院會，和中央溝通市政，是行政院會的溝通失靈了？所以要勞駕總統親談？然後談好了再交行政院辦理？既然如此，把市長參加院會的作法廢了吧。

林濁水認為，小英很緊張大家都理解，但是愈緊張，愈少急忙出招還是比較好，否則整個行政體系，決策執行會不斷地受到干擾，總統的聲望恐怕只會進一步下跌。

(中時電子報)