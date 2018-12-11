徐家仙草堅持古法原味呈現 在地人推薦就是「醇」

徐客家仙草堅持古法熬製，加料的燒仙草配料有珍珠、綠豆、硬花生等。（巫靜婷攝）

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巫靜婷
徐客家仙草堅持古法熬製，用心熬出一杯杯「醇」仙草。（巫靜婷攝）
徐客家仙草位在苗栗市協和醫院旁，與雞排攤一同經營，暢銷套餐是雞排配燒仙草。（巫靜婷攝）
徐客家仙草下午4點開張，人潮陣陣湧入，排隊等待點餐、取餐。（巫靜婷攝）

苗栗市中正路上的徐客家仙草，在地經營近50年，老闆徐湧育身為家中獨子，決定傳承父親的好手藝，1998年搬到協和醫院旁賣起燒仙草，出生仙草世家第2代的他與妻子為仙草事業打拚已22年，老店堅持古法，讓仙草原汁原味呈現，深深抓住了老顧客的心，亦成為在地人私房美食。

徐客家仙草採純正古法熬製，從仙草之鎮新竹關西批來一綑綑優質的仙草乾，把草乾洗淨後，再用大型鍋爐熬煮9個小時以上，首次熬出的原汁些許黏稠帶著濃濃香氣，再經繁複工法熬煮後，以澱粉勾芡就成為常見的燒仙草與仙草凍，主打無添加色素、防腐劑等，以「醇」聞名。

徐湧育說，燒仙草受天氣影響淡旺季非常明顯，寒流來時，小攤子1個晚上最多能賣到120斤，但仍比不上夜市人潮多的銷量。夏天以大量批貨給苗栗市場部分攤商為主，而冬天愈冷燒仙草愈暢銷，基本上來買的都是20年以上的老顧客，也有不少過路客與附近學生來找個溫暖。

徐湧育說，年輕時就開始做批發，但後來燒仙草好景僅維持2到3年就沒落了，發現繼續做連成本都不夠，且剛好住宅旁正在興建醫院，兩夫妻才決定自行開攤賣，仗著30幾歲還年輕體力好，除了賣燒仙草外，還去加盟兼賣香雞排等炸物。

小小的燒仙草攤下午4點一開門，人潮絡繹不絕一陣一陣地擠在店門口，打來預定的電話亦是響個不停，老闆夫妻2人忙到分身乏術，受訪時大吐苦水說，做了多年，心態體力漸不堪負荷，加上子女皆在外地生活無人接手，正考慮近年內退休，休息一陣子再出發。

1名結緣近30年的老顧客表示，他的仙草相當合口味，比起其他家更「醇」，濃度也調的剛好，整體CP值算是很高，平常都是不加料趁熱喝，只要有經過都會來買，她笑著說，如果老闆夫妻真的退休了，老顧客應該會一直來煩他們吧。

地址：苗栗市中正路1375號（協和醫院旁）

電話：037－369213

營業時間：下午4點到晚間10點半，周日、周一公休

售價：燒仙草不加料25元、加料30元、紅豆湯35元

(中時 )

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