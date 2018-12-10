年輕藝術家陪獨老辦年貨 起底九旬阿公也是零食吃貨

2018年12月10日 14:56 中時 王文吉

藝術家黃耀鋅（右）幫高齡阿公挑選生活用品。（王文吉攝）

4位年輕藝術家擔任一日兒孫，陪伴獨居弱勢的阿公們採辦年貨。（王文吉攝）

「不識字、走不遠、提不動」是許多獨居長輩難以外出購物的困境，弘道老人福利基金會日前邀請年輕藝術家擔任「一日兒孫」，陪伴10多位弱勢長輩到大賣場採辦年貨，體驗尋常民眾的生活日常，其中95歲文福阿公搭檔10歲的新新世代藝術家陳曦，購物過程有說有笑，還被「臨時曾孫」起底「原來阿公跟小朋友一樣，最想買的竟然是餅乾跟零食！」

弘道基金會連續10年發起「寒冬助老刻不容緩」獨居弱勢老人照顧募款計劃，除募集整年的服務經費，也提供「除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐」等助老關懷服務。今年特別邀請12位藝術家，透過畫作呈現獨居長輩的日常，其中蘇慶峰、陳曦、謝怡如、黃耀鋅4位藝術家更擔任志工，陪同長輩到賣場採辦年貨。

新銳藝術家蘇慶峰透過麥克筆作畫，將93歲朝金阿公去年第一次到大賣場，購物時的滿足模樣，重現於畫作上。今年蘇慶峰陪伴畫中人物朝金阿公辦年貨，他一路扶著行動緩慢的阿公閒話家常，彎著腰解說商品與價格，小心護著阿公避開購物人潮，讓朝金阿公備感溫暖。

年僅10歲的新新世代藝術家陳曦搭檔「阿祖級」的95歲文福阿公，臨時祖孫檔相見歡，一到賣場阿公就拉著陳曦直攻零食雜貨區，看見整排養樂多，阿公臉上露出天真笑容。貼心的陳曦在旁引導，她又驚又喜地說「原來阿公跟小朋友一樣，最想買的竟然是餅乾跟零食！」

弘道老人福利基金會台中服務處主任陳國慶表示，弘道連續10年發起「寒冬助老刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，今年更透過藝術家畫作響應，讓社會大眾看見長輩心中真實的「想要與需要」，也讓長輩跨越因身體衰退及資源缺乏的限制，增加社會參與的機會，感受年節共同慶祝的快樂及來自社會的溫暖。

(中時 )