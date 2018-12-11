收養浪浪日久生情 插畫家：從此踏進貓派的世界

2018年12月11日 07:14 中時 巫靜婷

插畫家G養了3隻典型米克斯貓，其中10歲的咪咪與家人生活最久，最親人討喜。（巫靜婷攝）

三花貓沙啞是咪咪的女兒，貓如其名，天生帶著菸嗓，生活很有個性，從小就不喜歡被抱。（巫靜婷攝）

10歲的咪咪與家人生活最久，最親人討喜，但換算人類年齡近60歲的牠，讓飼主相當關注其健康狀況。（巫靜婷攝）

插畫家，化名G，養了3隻典型的米克斯貓，分別是2歲半的麻糬、7歲的沙啞及10歲的咪咪，年紀最長的花貓咪咪最親人也樂意讓人抱抱，其他2隻自小就很有個性，不愛讓人抱在懷裡，只願意讓其家人撫摸頭。

咪咪是飼主家裡的第1隻貓，也是飼主心中最有靈性的貓。插畫家G表示，原先家裡沒有打算養寵物，約10年前，咪咪還是1隻流浪中的奶貓，被鄰居小孩發現後抱了回家，沒想到其家長不同意，正準備把牠再放回野外時，G母擔心氣候不佳小奶貓會在外受凍而阻止下來。

G母和鄰居家長協調過後，才讓奶貓有了歸宿，咪咪個性溫和，飼主家人也小心翼翼地待牠，很快地便適應了彼此的存在。

三花貓沙啞是咪咪的女兒，貓如其名，天生帶著菸嗓，老么虎斑貓麻糬也是收養的浪浪，牠如今的豐腴的體型就像顆Q彈的麻糬。咪咪換算成人類的年齡將近60歲，因此讓飼主更注意牠的健康。

G說，咪咪從小到大幾乎沒有生病過，僅在結紮時進過1次醫院，目前3個寶貝都很健康，能吃、能睡、能跑。

飼主更加碼爆料貪吃鬼咪咪的偏好，G說，記得某次烤完土司正準備抹草莓醬時，咪咪走一走便停在身邊，眼神直勾勾地盯著抹刀看，想了想貓咪可以吃草莓，就把沾了一塊草莓醬的抹刀伸過去給牠聞聞，沒想到牠嗅了幾下，兩三口就把草莓醬都舔走了。

此外，咪咪還喜歡吃帶有海鮮味的柴魚片和魷魚絲，這些食物其他2隻聞了都無感，柴魚片尤其瘋狂，光看到包裝就會瞠圓了眼睛大呼小叫，不過畢竟是人類的食物，餵過幾次便再也沒餵過。

G看著身旁3隻毛寶貝說，人生倒不是因為愛貓才養貓，反而是養了貓以後才愛上貓。牠們的出現將自己推向了貓派的世界，收藏有貓、目光有貓，連在陌生的地方見到貓內心都會驚呼。世界如此大，要學會的事太多，若能像貓咪那樣不改初心，又柔軟得體，便是萬幸。

(中時 )