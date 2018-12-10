質疑「大腸癌用藥」遭壟斷 公平會：進一步釐清

立委黃國昌今在經委員會上質詢，治療大腸癌的學名藥有3家藥廠報價，實際只有東洋製藥販售，質疑遭壟斷。（翻攝立法院網站）

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立法院經濟委員會今（10）針對公平會3名新任提名委員審查，時代力量立委黃國昌質詢，針對大腸癌用藥，國內有3家藥廠報價，但實際上卻只有一家東洋製藥販賣，讓價格相對偏低的學名藥，價錢難以降下來，質疑大腸癌用藥遭壟斷。公平會對此表示，「這的確是聯合行為的概念」，會針對該案進一步釐清。

立法院經濟委員會今邀請行政院秘書長卓榮泰、公平交易委員會主任委員黃美瑛列席，審查行政院函送提名公平會委員名單，魏杏芳續任委員，蔡文禎、謝智源為委員的同意案。

黃國昌在質詢時表示，國內有A、B、C這3家大腸癌藥的廠商，每年在健保給付中高達數億元，不過卻發現A藥廠在台灣賣的藥，完全由B藥廠代理，而C藥廠雖然有向健保署報藥價，不過卻不在台灣販售，因此國內都是由B藥廠代理。

黃國昌說，B藥廠的藥一度掉到58元，但「一統江湖」後，哪些醫院用A藥廠的藥，都是由B藥廠決定，剩下的醫院就都用B藥廠的藥；不僅如此，學名藥價格通常掉得非常快，但這顆藥在台灣價格沒掉，甚至還有上升趨勢。

黃國昌進一步指出，B藥廠其實就是台灣東洋製藥，在國內藥學名銷售第一名，每年銷售額將近4億元，不過大腸癌用藥事實上只有一家藥廠在賣，也就是說，若沒有透過東洋製藥就不能買，導致價格一直降不下來，反而還有上升的趨勢，質疑藥廠所賣的藥「非常離奇」，甚至不用經過公平會就可以這樣做。

魏杏芳回應，目前對於製藥產業的了解，歐盟對類似案件有調查過，但依據歐盟規定，「這的確是聯合行為的概念」。不過公平會認為，這案件並沒有申請例外聯合行為的事實，後續進行充分了解後再向經濟委員會報告。

(中時 )

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