羅智強：蘇巧慧視華為如「屠城木馬」但DPP忘了一件事…

民進黨立委蘇巧慧。（圖／本報資料照，劉宗龍攝）

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中時電子報
/綜合報導

新北市板橋歡樂耶誕城，因贊助商是近期與伊朗非法交易的華為而躍上媒體版面，昨(9日)遭民進黨立委、前行政院長蘇貞昌之女蘇巧慧批評，「由於華為具有重大國安疑慮，新北市府堂而皇之地讓華為LOGO出現在市府大樓」作法不適當，對此，前總統府秘書長羅志強直言，「華為LOGO被蘇巧慧搞得像是屠城的木馬，民進黨也別忘了，華為一年在台採購七百億」。

蘇巧慧日前在臉書痛批，「當西方先進大國以謹慎而且防備的態度因應大陸華為的滲透，新北市政府卻連續三年接受華為公司的贊助，辦理新北耶誕城；甚至讓華為的商標與吉祥物，堂而皇之地出現在市府大樓？」新北市政府公然接受贊助，不是荒謬二字可以形容。

羅智強今在臉書表示，一隻在新北市出現的華為吉祥物，被蘇巧慧搞得像是屠城的木馬。真這麼怕，就叫「蔡英文把華為趕出去啊」！只是，民進黨也別忘了，「華為一年在台採購七百億」！這損失的商業收入，可以請蘇巧慧賠嗎？

對此，網友在羅智強臉書回應，「懷念以前沒有民進黨的日子」、「有嚴重意識型態的民代應該下臺」、「騙神昌的女兒，不意外」、「陸客千億的觀光收入都不再乎了，他們會在乎華為嗎？」、「這種腦袋也能當立委?」、「傷害台灣最多的是民進黨」、「消滅民進黨 台灣才會好」。

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

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