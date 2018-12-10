司機送包裹察覺有異　警循線破獲詐騙集團

淡水警分局宣布破獲一個大型詐騙集團，利用人頭帳戶誘騙被害人將存款轉匯至指定人頭的帳戶內，現已依詐欺罪嫌及洗錢防制法將嫌犯函送地檢署偵辦。（高彥哲翻攝）

友善列印
中時
高彥哲

淡水警分局宣布破獲一個大型詐騙集團，詐騙集團利用求職及信貸等手法取得多筆人頭帳戶，誘騙被害人將存款轉匯至指定人頭的帳戶內，詐騙所得約新台幣580萬餘元，被害人數高達64名，全案依詐欺罪嫌及洗錢防制法函送地檢署偵辦。

警方調查，33歲楊姓主嫌取得多筆人頭帳戶後，分別假冒「網拍賣家、金融機構、熟識親友」，以「解除分期付款設定」、「猜猜我是誰」的方式，誘騙被害人將存款轉匯至指定人頭的帳戶內，再由詐騙集團上游指示20歲的謝姓女車手、19歲的李姓男車手於全國各地將匯入的贓款提領一空，自2017年11月到今年1月期間在，詐騙所得約新台幣580萬餘元，被害人數更高達64名。

警方表示，日前接獲一名石姓貨運司機報案，稱遞送的包裹察覺有異，包裹內容物疑似裝有大筆現金、多本簿冊及數枚印章，且取貨的民眾是拿大陸居留證取貨而非本國身分證，警方循線追查，進而查獲這起以楊姓主嫌為首的詐騙集團，彼此任務分工，著手從事詐欺與取財等不法犯行，經查謝姓、李姓車手藉由臉書、聊天室應徵車手，以每周提領贓款之2%作為酬庸，加入詐騙集團擔任提款車手。

警方呼籲，擔任詐欺車手除將面臨刑責外，還要負擔高額民事賠償，提醒民眾切勿以身試法。若在金融機構、超商等ATM，發現有人持多張提款卡、反覆提領現金等情況，應立即撥打165或110報案，警方將會盡速到場處理，如因民眾檢舉而查獲詐騙集團，將頒發1萬元檢舉獎金，且民眾若透過刑事局網站查看尚未緝獲的車手影像，每成功指認1名車手，將獲得1萬元獎金，藉由警民合力，共同打擊詐欺罪犯。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )

主辦單位取消2013年Blur演唱會 … 攻擊北市勞動局長嫌犯李明彥今提…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。