司機送包裹察覺有異　警循線破獲詐騙集團

2018年12月10日 15:10 中時 高彥哲

淡水警分局宣布破獲一個大型詐騙集團，詐騙集團利用求職及信貸等手法取得多筆人頭帳戶，誘騙被害人將存款轉匯至指定人頭的帳戶內，詐騙所得約新台幣580萬餘元，被害人數高達64名，全案依詐欺罪嫌及洗錢防制法函送地檢署偵辦。

警方調查，33歲楊姓主嫌取得多筆人頭帳戶後，分別假冒「網拍賣家、金融機構、熟識親友」，以「解除分期付款設定」、「猜猜我是誰」的方式，誘騙被害人將存款轉匯至指定人頭的帳戶內，再由詐騙集團上游指示20歲的謝姓女車手、19歲的李姓男車手於全國各地將匯入的贓款提領一空，自2017年11月到今年1月期間在，詐騙所得約新台幣580萬餘元，被害人數更高達64名。

警方表示，日前接獲一名石姓貨運司機報案，稱遞送的包裹察覺有異，包裹內容物疑似裝有大筆現金、多本簿冊及數枚印章，且取貨的民眾是拿大陸居留證取貨而非本國身分證，警方循線追查，進而查獲這起以楊姓主嫌為首的詐騙集團，彼此任務分工，著手從事詐欺與取財等不法犯行，經查謝姓、李姓車手藉由臉書、聊天室應徵車手，以每周提領贓款之2%作為酬庸，加入詐騙集團擔任提款車手。

警方呼籲，擔任詐欺車手除將面臨刑責外，還要負擔高額民事賠償，提醒民眾切勿以身試法。若在金融機構、超商等ATM，發現有人持多張提款卡、反覆提領現金等情況，應立即撥打165或110報案，警方將會盡速到場處理，如因民眾檢舉而查獲詐騙集團，將頒發1萬元檢舉獎金，且民眾若透過刑事局網站查看尚未緝獲的車手影像，每成功指認1名車手，將獲得1萬元獎金，藉由警民合力，共同打擊詐欺罪犯。

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(中時 )