蔡柯會綠釋善意？ 柯P：我無所謂、都可以

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九合一大選落幕，台北市立委補選今起登記， 蔡英文總統主動約見台北市長柯文哲，「蔡柯會」預計本周登場，被視為重啟柯綠合作契機的關鍵。對於綠營釋出善意，柯文哲今受訪僅稱，「我是無所謂、我都可以」。

柯文哲10日出席北市公私立國小模範生表揚大會，會前受訪被問到蔡柯會，柯文哲是否會談到柯綠合作，柯僅說，有叫祕書長整理了，大部分都是市政議題，面對蔡英文總統安排會見釋出善意，柯先說「我是無所謂」，記者追問無所謂是甚麼意思？柯才改口說「沒有啦，意思是我都可以」。

至於北市士林、大同區的立委席次補選，今起開放登記，白綠藍陣營皆有意派出人選參戰，民進黨中執會預定本周提出人選，媒體詢問屆時民進黨提不提名、提名誰，是否會影響「蔡柯會」舉行？柯僅表示，「這要問（總統府發言人）林鶴明呀！」

媒體進一步詢問柯綠是否有討論過立委補選？柯開始打起迷糊仗，他表示，「其實這有一個盲點，誰是綠營？民進黨中央是誰？這是很大問題，常想誰講得才算話，我搞不清楚到底是誰的意見？」

外傳除了觀傳局長陳思宇、民政局長藍世聰皆有參選可能性，柯僅說「藍戶籍好像也在選區內，禮拜五以前都可以討論」。

柯文哲指出，自己最近有去上課，就統計觀點很多事情都有可能，只是機率大小。媒體追問陳思宇是否機率最大？柯又說「問題是對個人而言機率又沒有意義， 因為遇到就是1、沒有遇到就0，機率對族群有意義」低調避談。

就連媒體問蔡英文總統似乎有意與柯合作，但民進黨內還是有不少反對聲音，柯也大打太極稱「每天Call-in節目罵得也沒有少，所以我也不曉得白綠合作是什麼意思」。

(中時 )

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