非洲豬瘟防疫 農委會：我國將參與OIE東亞工作小組

我國將參與OIE「東亞區非洲豬瘟專家工作小組」，交換非洲豬瘟防疫最新資訊。（資料照，台中市廚餘養豬協會提供）

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非洲豬瘟來勢洶洶，今（10）日上午多名民進黨立法委員呼籲行政院成立跨部會非洲豬瘟防疫委員會，啟動第二預備金，加強防疫力道，並爭取加入亞洲區域防疫聯線。農委會表示，我國為世界動物衛生組織（OIE）會員國，OIE亞太區委員會已倡議成立「東亞區非洲豬瘟專家工作小組」，我國將積極參與，以掌握最新防疫資訊。

防檢局表示，大陸非洲豬瘟疫情持續延燒，已擴及21省／市／區、共89例，為防範非洲豬瘟入侵，防檢局針對旅客違規自非洲豬瘟或口蹄疫疫區攜帶家畜肉類產品入境者，裁罰最高額1萬5千元罰鍰，自9月1日至12月9日止，共計裁罰319件，違規案件仍以來自大陸及越南者為多。

但以單周來看，上周（12月3日至9日）違規數為26件，已較前一周28件及前兩周的30件，甚至是前三周的56件大幅減少，呈現下降趨勢，顯示各項宣導及裁罰措施逐漸發揮功效。

防檢局亦指出，防檢局持續針對邊境查獲違規肉品採樣檢測非洲豬瘟病毒，迄今檢驗534件，除10月31日、11月13日及11月30日各1件陽性案例，其餘均為陰性，未帶有非洲豬瘟病毒。

防檢局並表示，鑑於非洲豬瘟疫情嚴峻，OIE亞太區域委員會已倡議成立東亞區非洲豬瘟專家工作小組，成員包括日本、南韓、蒙古、台灣、香港及中國大陸，將定期舉辦會議交換最新資訊及討論疫病防控措施，首次會議預計於明年初召開，我國將積極參與，以掌握最新資訊及參與各項國際防疫活動。

(中時 )

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