謝和弦四年後選議員 揭黑道曾找上門喬事情

謝和弦今辦發片記者會。（盧禕祺攝）

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謝和弦今辦新專輯《像水一樣》發片記者會，提到他先前原本打算參選埔里鎮鎮長，最後一刻卻沒領表參選，他表示因鎮長官職不能兼任其他工作，「我不可能放棄音樂，但有去查過縣議員可以，之後會朝這個目標」，打算四年後參觀縣議員，他說：「我可以先跟人家學怎麼當（從政），有些經驗後再出來。」

謝和弦今辦發片記者會。（盧禕祺攝）

他老婆很反對從政，曾為此跟謝和弦吵架，主因是他之前表明要選里長時遇到不少「鳥事」，「有人說要匯錢給我，還有黑道找我聊天、橋事情」，他表示會更努力在音樂上做出成績，讓老婆放心，從政心意不變。至於生子計劃？他說老婆仍持續打排卵針，因打針過程很痛曾忍不住落淚，謝和弦說：「很心疼她，其實也不是一定要生小孩，一切隨緣。」

謝和弦今辦發片記者會。（盧禕祺攝）

今記者會形式有別於一般發佈會，不僅舞台出動閃亮亮的電子大花車，更採台灣在地傳統的流水席習俗，邀媒體朋友一起「辦桌」，席開10桌與媒體分享發片喜悅，符合他「台灣囝仔」形象；對於記者會充滿濃厚台灣味，謝和弦一上台就驚呼很久沒看到如此「台味」十足的花車，有瞬間回到小時候的感覺，「沒想到長大之後在自己的場子還能發到電子花車，站在台上感覺太過癮了」。

所屬的華納音樂今為他送上「圍裙」和「鍋鏟」，象徵謝和弦是音樂世界裡的「總鋪師」，也同時為數位成績傲人的他送上「水龍頭」，一打開更流出各大音樂數位平台的Logo，包括KKBOX、Spotify、iTunes等，象徵他的音樂「像水一樣」流量川流不息。

(中時 )

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