桃捷A1旅遊服務中心揭幕　拍照打卡抽好禮

2018年12月10日 16:07 中時 林縉明

北市觀傳局於桃園捷運A1站設置旅遊服務中心，提供旅遊相關資訊諮詢，觀傳於今舉行揭幕啟用儀式。（林縉明攝）

為提供旅客完整的台北旅遊資訊，北市觀傳局於桃園捷運A1台北車站設置旅遊服務中心，提供中、英、日、韓等國語言諮詢服務，10日舉行揭幕啟用儀式，配合旅遊服務中心開站活動，即日起至3日，民眾到現場拍照打卡上傳臉書，並完成景點配對活動，有機會獲得台北旅店集團住宿折價券、SIM收納手機座等好禮。

觀傳局為提供旅客到台北洽詢旅遊資訊，選在人潮聚集、交通方便地點設置旅遊服務中心，因應許多旅客搭乘桃園機場捷運往返機場，觀傳局於桃捷A1台北車站打造第12處旅遊服務中心，要帶領遊客進入台北市第一刻就能來探詢不一樣的台北。

觀傳局指出，交通部觀光局統計，超過9成到台灣外籍遊客會到台北市，桃捷A1站是旅客出國或到台北第一站，許多人或許對台北景點不太清楚，藉由旅遊服務中心資源，可以免費提供搭乘高鐵或前往台北101、故宮等景點資訊，而且站內人員精通中、英、日、韓等國語言，讓遊客食衣住行等問題可以得到解答。

配合桃捷A1台北車站旅遊服務中心開站，觀傳局推出「台北旅遊好Match-好運輪盤」，即日起至23日，民眾至旅遊服務中心拍照打卡上傳臉書，並完成景點佩對，有機會獲得飯店住宿折價券、SIM卡收納手機座、登機箱等禮品。

桃捷A1台北車站旅遊服務中心服務時間為早上8時至晚上8時，好運輪盤活動時間為每日上午9日至晚上7時，體驗貼心旅遊諮詢服務還有機會拿獎品。

(中時 )