NBA》慘敗後崩潰！公牛球員串聯蹺班

2018年12月10日 15:39 中時電子報 盧品青

Bulls get booed off court following worst home loss in franchise history (56 PTS)... pic.twitter.com/R0vwxmcG3m — Bleacher Report (@BleacherReport) December 9, 2018

公牛前役在主場遭到綠衫軍以133比77痛宰，戰績也在東區墊底。即使不提喬丹剛退休的那幾年，就是整個隊史53年來都沒受過這樣的羞辱。參與這一役的公牛球員都顏面無光，全隊被觀眾噓下場之後，大家想著乾脆不要練球了！

《芝加哥論壇報》與《The Athletic》報導公牛球員私下傳訊約定蹺班，最後是羅培茲(Robin Lopez)與馬卡尼恩(Lauri Markkanen)站出來「曉以大義」，成功勸退串聯者。這起反抗事件的起因可能與教頭荷伊伯格(Fred Hoiberg)被炒，新帥波伊蘭(Jim Boylen)操兵過度又缺乏溝通有關。

ESPN記者指出這是球團總管佛爾曼(Gar Forman)與執行副總派克生(John Paxson)種下的苦果，他們這幾年沒有給予荷伊伯格必要的支援，就壓迫他繳出成績。

荷伊伯格是擅長快攻與投籃戰術的教練，他手下的將兵卻是前一批留下的半場型球員，其中還有吉米巴特勒(Jimmy Butler)這號麻煩人物，唯一闖進季後賽的2016-17球季是仰仗韋德(Dwyane Wade)賣老命去衝殺回來的。

公牛球員請求自行開會，拒絕教練團列席。波伊蘭不得不採取安撫手段，重啟與球員的對話。波伊蘭說：「大家只是想要發聲，這很OK，這很好，這是家務事，是溝通的第一步。我們談得很好，交換了雙方的感受。」他將這起風波定調為內部矛盾而不是敵我矛盾，但是公牛本季大概也沒什麼搞頭了。

(中時電子報)