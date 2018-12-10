預言2020主戲是「綠白之爭」 黃創夏曝最慘的是這兩人

圖為總統蔡英文(左)、台北市長柯文哲(右)。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

九合一大選落幕，藍綠版圖重新洗牌，緊接著2020總統及立委選舉也將到來，國民黨和民進黨將派誰出馬，備受關注。對此，資深媒體人黃創夏直言，2020大選的主戲仍是「綠白之爭」，柯文哲丶蔡英文彼此競合。至於吳敦義或是朱立倫，清淡無味，恐將是下一個「丁丁」。

國民黨在九合一選舉勝利後氣勢大振，國民黨內現在氣勢如虹，並盼2020再下一城。黨內吳敦義、朱立倫等人動向成矚目焦點，中青世代的藍委蔣萬安、江啟臣都被傳出有意共組「蔣江配」。至於民進黨部分，外界雖普遍看壞蔡英文難以連任2020年總統大選，但近期卻傳出有可能「蔡賴配」。台北市長柯文哲日前被問及參選2020一事，他直言「你們都不要吵我，明年6月再問我」。

對此，黃創夏在臉書發文指出，毫無意外，2020大選的主戲仍然將是「綠白之爭」，柯文哲丶蔡英文，可能包含賴清德彼此競合。至於在這次選戰中讓高雄綠地變藍天的韓國瑜，將是拉攏關係的對象。至於國民黨派出的人選，若是吳敦義或是朱立倫，黃創夏直言「清淡無味」，恐怕將是下一個「丁丁」。

黃創夏稍早也針對蔡英文、韓國瑜、柯文哲三人的關係進行分析，他說蔡英文顧忌柯文哲，曲意奉承；柯文哲需要韓國瑜，刻意拉攏；韓國瑜防範蔡英文，怕受掣肘。「2020台灣政治攻防『新戰略三角關係』合縱連橫中」。

對此，網友認為「這樣中生代，青壯代就爬起來了」、「人家丁丁才輸三千票」。

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

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