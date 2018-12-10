新北漁船刺網實名制 明年元旦上路

刺網漁船在下網作業時易勾到礁岩，形成海洋棲地的覆網垃圾，嚴重影響棲地生態，圖為環保志工穿潛水裝下海清除海底刺網畫面。（譚宇哲翻攝）

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刺網漁船在下網作業時易勾到礁岩，形成海洋棲地的覆網垃圾，嚴重影響棲地生態，圖為環保志工穿潛水裝下海清除海底刺網畫面。（譚宇哲翻攝）
刺網漁船在下網作業時易勾到礁岩，形成海洋棲地的覆網垃圾，嚴重影響棲地生態，圖為環保志工穿潛水裝下海清除海底刺網畫面。（譚宇哲翻攝）

刺網漁船違規在禁漁區作業，衝擊海洋生態，礙於無法舉證下網漁船，裁罰困難，新北市將在明年1月1日實施刺網實名制，未來不管是新北市籍漁船或進入管轄海域的外縣市漁船，都必須在刺網網具上標示漁船名稱、編號、漁具名稱及刺網層數，違者將裁罰船主及船長3萬至15萬罰鍰。

刺網是沿近海漁業常見的網具之一，分為底刺網、流刺網等，因在下網作業時易勾到礁岩，形成海洋棲地的覆網垃圾，不僅嚴重影響棲地生態，也時常勾住漁船螺旋槳，影響海上作業，也造成漁民糾紛。

新北市漁業及漁港事業管理處指出，新北市已畫設4處刺網禁漁區，管制刺網作業海域達3萬7406公頃，為全國之冠，每年也編列預算辦理海域覆網、殘留網具、廢棄物等清除工作，近6年累計清除超過17噸。

新北市去年起也配合漁業署《漁船建造許可及漁業證照核發準則》，輔導500多艘刺網漁船轉型，向漁民收購刺網漁業的經營權，優先補助作業天數較高的185艘刺網漁船筏轉型，今年到6月5日前則再核定69艘漁船筏轉型。

目前新北市刺網漁船約1088艘，進入新北市海域的外縣市漁船主要為基隆、宜蘭及桃園籍，根據漁業署漁業統計年報資料顯示，2017年新北市刺網漁船漁獲量占全台10％。

漁業處表示，海巡單位經常接獲民眾檢舉，有刺網漁船在禁漁區違規放置網具，但因無法得知漁具所屬，無法處理、蒐證、裁罰，因此希望透過刺網實名制，嚇止不肖漁船將廢棄刺網漁具丟棄海中。

從明年1月1日起，刺網漁船在新北市海域作業或進出漁港時，使用或攜帶的刺網漁具，都需要明顯標示漁船名稱、編號、漁具名稱及刺網層數，並且在網具兩側端點及每間距15公尺以內設置固定式浮子，明顯標示漁船編號，若未標示相關資訊，將依《漁業法》規定，各別處船主及船長3萬元至15萬元罰鍰，所採捕或載運的漁獲物及網具也將依法沒收。

(中時 )

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