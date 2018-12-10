老司機快上車！潘朵啦歲末限量推出「暗黑女神拜年禮」

2018年12月10日 15:47 中時電子報 吳品瑤

除了暗黑女神年曆，預購前一千名加贈「限量老司機御用真鈔袋」。(潘朵啦提供)

歲末寒冬來臨，台灣成人娛樂的第一品牌「潘朵啦娛樂」為了感謝粉絲們長年的支持，推出了老司機專屬三大拜年暗黑好禮，要讓大家今年過年更添喜慶！

暗黑拜年禮第一重，當然就是每年開春絕對要搶購的年度收藏第一名、台灣男性同胞心中暗黑界的超夢幻逸品「潘朵啦限量女神年曆」！潘朵啦連續發行七年且絕不漲價的潘朵啦女神年曆，已經可以說是潘朵啦成人娛樂最具代表性的年度賀禮，凡是在台日擁有高知名度的女優，年曆裡通通登場過。今年潘朵啦女神年曆也不負眾望的網羅了男性同胞心中的最佳女優，包括有：華人圈最強偶像「三上悠亞」、AV界G奶救世主「高橋翔子」、癡女掌門人「蓮實克蕾兒」、新生代人氣女優「橋本有菜」、「櫻空桃」、AV一姐「彩美旬果」以及台灣粉絲相當熟悉的「葵司」、「小島南」、「椎名空」等共14人。在年曆設計上更是特別請到知名圖文電影部落客「亨利市長」跨刀設計，以詼諧有趣的方式讓男性同胞們的春夢一躍於年曆頁面，由大家心目中的女神重新詮釋。限量2,000份，屬於大人專屬的年度逸品，收藏指數100%。

暗黑拜年禮第二重，除了上述年曆外，潘朵啦每年都還會推出毫不遜色於年曆，獨具收藏價值的加碼贈品來作為當年度的限量特典。今年唯有前1,000名成功預購年曆的朋友們，除了可帶回日本一線女優聯名推出親筆簽名的限量年曆外，潘朵啦還加碼免費送您「全台唯一！限量老司機御用真鈔袋」一份。這款紅包絕對會是今年尾牙包獎金、春節孝敬長輩及朋友拜年必備聖品！提醒各位老司機們，限量是殘酷的，1,000份絕版即不再加印，秒殺已是必然，大家還不趕快上車！

暗黑拜年禮第三重，賀禮有了，紅包有了，長達九天的年假中，不可缺少的休閒活動一定要有！為了不讓大家年假夜晚孤單寂寞覺得冷，「潘朵啦」旗下的高畫質隨選影音App「潘朵啦移動享樂」正式推出包月服務，每月只要150元，上千部日本正版高畫質影片隨你看到飽，而且首次綁定信用卡，還免費再送你看一個月！除此之外還不夠，「潘朵啦移動享樂App」內所有影片全面降價，什麼都漲的年代只有潘朵啦不漲反降，讓你用銅板價即可輕鬆看片！

潘朵啦老司機暗黑拜年禮，2018年12月10日中午12點起，快來突破重圍，衝刺搶購，與往年相同堅持絕對限量，年曆只受理2,000份預訂，額滿即絕版不再追加，前1,000份預訂的還隨年曆附贈「全台唯一！限量老司機御用真鈔袋」。更多預購詳細資訊，歡迎上潘朵啦官方粉絲團或預購通路了解。

(中時電子報)