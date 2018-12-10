「最強吻功男神」崔振赫 宣佈228來台會粉絲

韓國男神崔振赫宣布將於明年228來台會粉絲。（圖／執行力整合行銷提供）

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中時電子報
／綜合報導

創下史上吻戲最多的韓劇《馬成的喜悅》在韓國有高收視討論度，也在各大影音平台播放造成轟動，成為今年下半年最受歡迎韓劇之一，擔綱男主角「馬成」的韓國男神崔振赫退伍後人氣再度翻漲，今（10）日他宣布即將在明年228於台北國際會議中心舉行粉絲見面會，崔太太們趕緊拿出明年行事曆，早早把時間空下來給崔振赫吧！！

崔振赫目前正趕拍韓劇《皇后的品格》，在劇中擔任帥氣保鑣。（圖／翻攝自崔振赫IG）

男神崔振赫受封「最強吻功男神」，在《馬成的喜悅》有超多場吻戲讓影迷臉紅心跳，殺青後又馬上投入SBS年底跨年大戲《皇后的品格》，與凍齡女星張娜拉相互飆戲，日前還因拍武打戲不小心受傷，縫了三十針，目前《皇后的品格》正在熱播中，崔振赫也確定該劇殺青後己空出檔期，明年2月28日將來台灣會粉絲。

崔振赫確定將在288於台北舉辦粉絲見面會。（圖／執行力整合行銷提供）

崔振赫自2006年出道至今12年，累積了多部代表作，每部戲不乏與女演員有吻戲，但從沒有一部像今年拍攝的《馬成的喜悅》這麼造福觀眾，親好親滿，撩妹無極限，他在劇中飾演溫柔多情卻患有記憶障礙的腦科醫生孔馬成，與女主角在海南邂逅，一見鍾情，打破第八集才接吻的偶像劇定律，從第一集一路親到第十六集大結局，有媒體算過深吻淺吻啄吻加起來一共高達21次，打破韓劇吻戲紀錄，看的觀眾臉紅心跳，不戴墨鏡會閃瞎眼，粉紅泡泡甜死人不償命的級數，粉絲驚呼崔振赫吻功進步神速，榮登今年吻戲匠人的冠軍寶座。

崔振赫自退伍後連主演3部韓劇都高收視，成為韓國一線男星。（圖／翻攝自崔振赫IG）

三年前崔振赫曾來台陪伴粉絲度過西洋情人節，令崔太太們相當難忘，今年情人節碰巧逢過年，崔振赫很有心的一再表達，等元宵之後農曆新年過完，再來台補過情人節，活動名稱定名為【2019崔振赫“LOVE”台灣粉絲見面會】（2019 CHOI JIN HYUK “LOVE”FAN MEETING IN TAIWAN），他將帶著滿滿的愛，明年2月28日在同一場地TICC與崔太太們重新找回往日美好的回憶，希望能向所有愛護他的粉絲面對面一一致謝。

(中時電子報)

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