高麗菜恢復登記制 雲縣府：救助政策要能抗壓

2018年12月10日 16:13 中時 周麗蘭

高麗菜種植登記制度今年才取消，未料種植超量太多才上市價格就崩盤，農委會決定恢復登記制。雲林縣府表示，以往種植登記效力不彰是因未登記者通常最後也獲救助保障，政府恢復登記制是正確的，但要確保日後救助政策不受壓力影響。

縣府農業處指出，高麗菜種植登記行之有年，每年七、八月間高麗菜農可向農會或種苗場登記，今年政府評估效益不大而取消。

農業處表示，登記制度是保障產銷失衡的作法，效力不彰是因日後救助作為往往因民意壓力而屈服，有登記、未登記都能獲得政府救助，失去登記誘因。

農業處認為，若要恢復登記制，政府應該堅持政策不受壓力影響，日後若遇量產價跌，堅持依登記名單進行耕鋤救助或購貯冷藏。

廖姓農民表示，高麗菜種植成本相較葉菜高很多，只要有準確種植面積數據，菜農不會一窩風跟種，只怕統計數據可信度不高，使農民觀望。

雲林縣4日起至7日受理高麗菜耕鋤補助登記，每公頃補助7萬元，計畫補助200公頃，最後126公頃登記，預估11日耕鋤完畢，也不再受理申請。

農業處指出，全台高麗菜種植面積8000公頃，雲林縣耕鋤126公頃主要目的是保障農民好過年，至於拉抬價格的量能事先預知不大。

西螺果菜市場11日高麗菜均價每公斤5元，比前一個交易日上漲0.6元，略有起色。

(中時 )