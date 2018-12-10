蔡英文：台灣今年選舉期間遭遇假訊息挑戰

2018年12月10日 16:15 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天表示，許多民主國家都遭遇到的假訊息挑戰，台灣在今年選舉期間也有同樣的問題。期盼與美國未來有更多的合作機會，一起捍衛自由、民主與人權的價值。

蔡英文今天接見美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）訪問團表示，GMF今年成功聚集台、美、歐三邊官員及學者，在華府及華沙辦理三邊論壇。透過這些討論，除了探討中國銳實力對民主制度的挑戰，也一起尋求各種可能的合作面向。

蔡英文指出，台灣是美國在印太地區的合作夥伴，我們很高興看到美國持續對「自由及開放的印太區域」理念提出各項倡議，發展以價值為基礎的國際合作和全球貿易投資計畫。

美國聯邦參議院上周通過《2018年亞洲再保證倡議法案》，內容包括支持美國和台灣密切的經濟、政治及安全關係、籲請川普總統定期對臺軍售，以及依據《台灣旅行法》授權美國高階官員來台訪問，蔡英文表示，這在在展現出台美關係的友好，以及美國對台灣的堅定支持。

她期待台美在各領域能夠持續深化合作。並舉例，許多民主國家都遭遇到的假訊息挑戰，台灣在今年選舉期間也有同樣的問題。在一個多月前，台美全球合作暨訓練架構（GCTF）舉辦「培養媒體識讀以捍衛民主」國際工作坊，期盼未來有更多的合作機會，一起捍衛自由、民主與人權的價值。

她相信GMF與我們有一致的目標，因為GMF所成立的「保衛民主聯盟」，就是研究外國勢力惡意干預民主的對策，蔡英文期盼訪賓透過此次來訪，雙方能在這個議題上多多交流。

蔡英文也強調，台灣走過艱辛的民主化道路，我們向世界 分享台灣的民主經驗，也有決心捍衛得來不易的民主自由社會，並且希望與理念相近的美國、歐洲夥伴共同努力，為世界的民主發展，做出更多貢獻。

(工商 )