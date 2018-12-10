台中空品改善 PM2.5、紫爆天數創8年新低

台中市環保局為改善空汙，多管齊下推動各項空汙防制策略。（盧金足攝）

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台中市空品持續改善，今年1至11月PM2.5、紫爆天數創8年新低。（圖／台中市府提供）

台中市長林佳龍上任後，首創空汙減量小組，從固定、移動、逸散三大汙染源對症下藥，積極改善空氣品質，根據行政院環保署空品測站數據顯示，今年1至11月PM2.5平均值為每立方米19微克，相較去年同期20.1微克改善；延用較嚴格舊標準統計的紫爆日數，今年1至11月共19天，也較去年同期20天降低，兩項指標均創8年來最低，將持續推動各項空汙防制策略，讓台中空品越來越佳。

環保局長白智榮表示，為改善空汙，台中多管齊下推動各項空汙防制策略，在固定源管制部分，督促台中火力發電廠投入空汙改善，除因應空氣品質進行應變工作外，市府已削減中火500萬噸生煤，限制中火每年生煤許可量從2100萬噸降為1600萬噸，杜絕火力全開。

環保局主動調查，中火107年1月至11月，生煤用量1481.16萬公噸，較去年同期1654.17萬噸，約減少173.01萬噸，環保局將持續監督中火生煤使用量，呼籲加速燃氣機組興建，以及老舊燃煤機組退場，同時擴大補助各大小工廠燃油、燃煤鍋爐汰換改燒天然氣，讓排放汙染再降低。

此外，市府也訂定台中市第三次電力業加嚴標準草案，參考國內外最新空汙防制技術與排放標準，以小時排放濃度限值與年排放總量限制進行管制，針對汽力機組的粒狀物、硫氧化物、氮氧化物、汞管制限值及有害空汙物定期檢測項目等進行增修訂。

目前該草案正送環保署審理中，待通過後實施，屆時既有燃煤機組空汙排放量將大幅削減，整體減排比率將達5成以上。

移動源部分，市府持續補助鼓勵汰換老舊二行程機車及柴油車，減少通勤及運輸過程中所產生的廢氣汙染，另大眾運輸路網則配合公車10公里免費優惠，盼減少私人載具的汙染排放。

此外，逸散源部分，持續推動公共工程加嚴管制，要求營建工地施工機具加裝濾煙器、餐飲業加裝防制設備，對於環保祭祀也推出四少一功德，以及一爐一香等輔導措施。

環保局表示，根據環保署監測站數據來看，台中市今年1月至11月的PM2.5平均值及延用較嚴格舊標準的紫爆天數，相較去年同期均有改善，但距離國家空氣品質標準仍有關鍵5微克，市府持續努力推動各項管制措施，讓台中空品越來越好。

(中時 )

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