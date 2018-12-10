立委質疑公平會委員被提名人獨立性 行政院：顧慮可以不必

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立法院經濟委員會今（10）審查公平會委員被提名人名單。國民黨立委吳志揚指出，有2位被提名人，與公平會主委黃美瑛的丈夫曾是同事，質疑公平會獨立性。行政院秘書長卓榮泰否認，「觀察細微，但顧慮可以不必」，提名作業是行政院蒐集資料後，由副院長辦公室徵詢被提名人意願，最後經院長同意。

魏杏芳現為公平會委員，專長為歐洲競爭法、世界貿易組織研究；另兩名提名人，蔡文禎現為中央研究院經濟研究所研究員，專長為生產力研究及產業計量分析，曾任暨南國際大學經濟學系副教授；謝智源現為東吳大學經濟系特聘教授，專長為總體經濟學、經濟成長及總體產業分析。

吳志揚質詢時指出，謝智源是黃美瑛的丈夫東吳大學商學院長傅祖壇，在東吳大學經濟系的同事；蔡文禎則是傅祖壇在中研院經濟研究所擔任副所長時的同事，認為公平會的獨立性令人質疑。

卓榮泰說，吳志揚「觀察細微，但顧慮可以不必」，提名作業是政院蒐集各方資料後，由副院長辦公室徵詢被提名人意願、及對公平會工作的認知，最後經院長同意。

另外，吳志揚及國民黨立委孔文吉，都關注3位被提名人是否有外國國籍或永久居留權。卓榮泰表示，3位被提名人除具有豐富的專業學識或實務經驗，也都是無黨籍，更沒有外國國籍或外國永久居留權。

魏杏芳說，在上一屆被提名為公平會委員時，有美國永久居留權，當時也應立委要求，就任後就到美國在台協會（AIT）辦理放棄居留權，並取得證明文件，交給公平會人事室。

(中時 )

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