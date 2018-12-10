首推上海話宣傳影片 觀光局盼吸引陸客訪台

2018年12月10日 16:27 中時 李宜秦

觀光局10日在上海發佈首支上海話台灣宣傳影片「台灣（腔）有腔調」，此影片將在上海30個重要地鐵站內播放。（觀光局提供）

九合一大選後全台多處綠地轉藍天，許多縣市政府向大陸釋出善意，來台陸客人數有望回升，為趁機吸引陸客訪台，觀光局10日在上海發佈首支上海話台灣宣傳影片「台灣（腔）有腔調」，此影片將在上海30個重要地鐵站內播放，期望藉此吸引上海旅客來台旅遊。

觀光局指出，目前大陸開放來台自由行的47個城市中，上海直飛台灣的航班最密集、數量最多，平均每週多達100多班次，因此鎖定上海陸客，希望能透過影片吸引遊客訪台觀光。

上海話中，常以「有腔調」一詞形容有格調、品味的人事物，因此觀光局拍攝團隊特地將「台灣腔」與上海話「有腔調」結合，透過「台灣腔有腔調」的雙關作為影片主軸，表達台灣人的熱情、好客與人情味。

短短一分鐘的影片，道盡台灣多樣觀光特色，影片先從上海東方明珠切換至台北101大樓，接著鏡頭帶入士林夜市、阿里山小火車、墾丁海景等，再由上海旅客一句「交關好」，代表「旅程很棒」，最後再以西門町為背景，總結「歡迎來台灣」，十分吸睛。

今年來台的國際旅客已破1000萬人次，觀光局也期許年底能突破1100萬大關，其中今年來台觀光的陸客人次約171萬，希望透過此支宣傳影片，再吸引上海旅客訪台觀光。觀光局長周永暉表示，在上海民眾看到此支影片後，盼能提醒他們，「選擇旅遊地時別忘了距離最近、體驗最豐富的台灣」。

(中時 )