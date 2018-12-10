日本NHK《趣味的園藝》海外取景介紹台中花博之美

日本NHK教育電視台節目《趣味的園藝》，介尚台中花博之美。（圖／台中市府提供）

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中時

台中花博持續廣受國內外好評，日本NHK教育電視台節目《趣味的園藝》移師海外取景，有「園藝王子」之稱的主持人三上真史、園藝專家富山昌克，日前到花博后里馬場園區「花舞館」拍攝專題節目「蝴蝶蘭─花的進化永不停歇」，介紹台灣種植蘭花歷史脈絡，希望讓日本民眾看見台中花博之美，為花博增添更多國際觀光動能。

《趣味的園藝》致力推廣各種花卉和園藝管理方法，這次專題節目「蝴蝶蘭─花的進化永不停歇」是節目開播以來首次海外取景，將台中花博后里馬場園區主展館「花舞館」打造成大型攝影棚，由有「園藝王子」之稱的節目主持人三上博史和，以及從事蘭花研究的園藝專家富山昌克共同主持。

並邀請高齡93歲的「台灣蘭花之父」陳石舜與旅台日人、中華插花協會，以及蘭花協會成員交流蘭花培育技術。

針對主題「蝴蝶蘭─花的進化永不停歇」，富山在節目中說明全世界總共有30萬種植物，其中，從一顆種子長出一張葉子的「單子葉植物」是相對較進化的，學者認為雄蕊越少，越有進化，進化的順序可從百合科、石蒜科、鳶尾科、薑科、美人蕉科到蘭科，而在蘭科裡面有3萬多品種，蝴蝶蘭可以說是最接近尖端進化的品種。

除了蝴蝶蘭之外，三上與富山也在節目中介紹SPOT系（斑點）、STRIPE系（筋系）以及左右的花紋完全不同的蘭花品種。

為探索台灣蘭花的奧妙，三上與富山也拜訪后里花農李聰棋，參觀2萬6000平方公尺的蝴蝶蘭溫室，瞭解蘭花的生產過程；更走訪大里國光花市，見證蘭花深入台灣常民文化的現況，也發現在日本很少看到的蝴蝶蘭組合盆栽，花市絡繹不絕的人潮，讓他們直呼「很生活化！」

此外，富山昌克30年來與台灣持續交流蘭花培育技術，邀請高齡93歲的「台灣蘭花之父」陳石舜參與節目，更在節目中演唱陳石舜2004年為台灣第8屆亞太蘭花會議所製作的主題曲《蝴蝶蘭之歌》，富山昌克、三上真史、陳石舜共同帶領現場觀眾齊唱，展現台日兩國透過蘭花交流的友誼基礎。

富山說，自己過了很幸福的一段時間，台灣有許多日本看不到的蝴蝶蘭，而且每位台灣人都很熱親切。19世紀的葡萄牙人喊了「Formosa美麗之島！」真能了解這樣的心情。他想向全世界大聲說，「台灣真棒！日本人快快來！」。

三上也說，「所有的東西都很美，蝴蝶蘭把日本跟台灣連起來了，是一個友好的橋梁。」呼籲日本觀眾踴躍來台灣見證花博之美。

(中時 )

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