泰隆艾格頓為當羅賓漢 苦練身材秀「冰塊肌」

泰隆艾格頓（右）與傑米福克斯。（catchplay提供）

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泰隆艾格頓。（catchplay提供）

以《金牌特務》走紅全球的泰隆艾格頓（Taron Egerton），在《羅賓漢崛起》（Robin Hood）中飾演劫富濟貧、為民奮戰的俠盜英雄，不僅苦練射箭絕技驚險動作場面親身上陣，還勤加鍛鍊體能，在電影中不吝全裸上身，大秀精壯緊實的完美肌肉。泰隆在電影裡裸露上半身，展現壯碩厚實的胸肌和線條分明的「冰塊肌」，讓影迷大飽眼福，他說：「羅賓漢身手矯捷，強壯有力，所以我拚命鍛鍊，希望能讓體能達到最巔峰的狀態。」

奧斯卡影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）這次在《羅賓漢崛起》中飾演小約翰，嚴格訓練羅賓漢的箭術和體能，兩人也在訓練的過程中培養出亦師亦友的默契。泰隆說：「傑米喜歡在對話裡加一些即興的笑料，我也很喜歡這樣做，所以我們總是能激盪出很好的化學反應，也為這部電影添加許多意想不到的幽默與趣味。」而本身熱衷健身的傑米福克斯也帶給泰隆艾格頓不小的壓力，泰隆說：「傑米的身材超好，體力更是絕佳，他可以在單槓上做20次引體向上卻不喘一口氣，這激勵我更加努力鍛鍊。」傑米也很佩服泰隆的毅力和體力，「這部電影有接二連三的戰爭動作場面，但泰隆都能游刃有餘地完成所有拍攝，他天生就是當英雄的料。」

《羅賓漢崛起》講述年輕的羅賓漢（泰隆艾格頓 飾）參加十字軍東征後回到家鄉，本以為能安穩度日，卻目睹在暴政統治下，社會充斥犯罪和酷吏，人民在政府暴行下叫苦連天。為了找回和平，羅賓漢聯手正義的夥伴，試圖對抗這群暴虐、腐敗的官吏和貴族，重建美麗家園。電影20日在台上映。

(中時 )

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