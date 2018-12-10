陸共用單車年度報告：四成用戶渴望有好車可騎

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旺報

比達諮詢今天在大陸發布《2018年中國共用單車用戶體驗報告》顯示，伴隨行業不斷去泡沫，2018年大陸共用單車行業呈現出用戶對單車騎行舒適度的要求越來越高、城市管理部門對共用單車運維滿意度進一步提高等特點。超過四成都呼籲企業能增加單車投放，滿足高峰期出行需求。

在對共用單車用戶進行抽樣調查後，《報告》認為，影響大陸用戶選擇共用單車品牌的因素從2017年以收費和查找容易度為主，轉變為今年以騎行舒適度最能影響用戶的選擇。在2018年，有超過5成(54.2%)的用戶認為騎行舒適度非常重要。

然而，令人尷尬的是，對於宣導綠色出行，緩解城市出行擁堵，解決出行最後一公里的共用單車而言，卻出現了數量銳減、市民「找車難」「刷車難」的窘境。包括上海、深圳、廣州、北京4個一線城市在內，大陸共有12個城市先後宣布暫停共用單車的新增投放，因此出現了高峰期上海、廣州等城市「好車難尋」的局面。

不可否認，共用單車前些年的野蠻生長，造成了亂停亂放，阻礙交通，擠佔公共資源的狀況，給城市治理帶來了很多麻煩，政府主管部門介入實行總量控制和「禁投令」，給了政府和企業一個緩衝機會。另一方面，增量為零、存量不斷減少，也最終導致了一些城市出現共用單車數量銳減。

(旺報 )

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