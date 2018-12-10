茱麗葉畢諾許成后之作 《新橋戀人》藏導演愛情密碼

2018年12月10日 16:31 中時 潘鈺楨

《新橋戀人》數位修復版將一刀未剪。（東昊提供）

片尾愛情密碼「à Luje - Amour – A」。（東昊提供）

被譽為「法國電影聳立起的山峰」的愛情神片《新橋戀人》，由法國當年最紅的才子佳人：30歲的李歐卡霍擔任導演，26歲的情人茱麗葉畢諾許主演。當年愛得轟轟烈烈的這對戀人，因為合作《壞痞子》而相識，《新橋戀人》為兩人合作的第二部作品。導演特別在電影結尾以不到一秒的時間埋了一個留給畢諾許的愛情密碼，以瀟灑的筆跡手寫「à Luje - Amour – A」，翻成中文即是「茱麗葉與亞歷山大的愛情」

《新橋戀人》被許多電影網站、雜誌票選為最經典的愛情電影，TIMEOUT更將此片列為史上最偉大愛情電影之一。這部片的傳奇處，是導演與女主角的關係。電影對於愛情偏執、純粹又瘋狂的描寫深植影迷心中，飾演男主角的丹尼拉方幾乎是卡霍所有電影的男主角，電影中他的名字「亞力克斯」正是導演本名暱稱。

《新橋戀人》拍攝過程異常艱辛，導演曾在訪談中表示：「電影這個媒介，像是影子裡的軍團，它是對抗世界的一個形式，有時候有點像自閉症。但這個形式被投射出來的時候，它會是慷慨激昂的，以至於它必須得爆炸，進而灑了一地，變得沒有那麼美麗、乾淨。」導演數度因資金問題入獄，拍攝期間，茱麗葉畢諾許也認識了一名潛水教練。電影殺青後，她便與交往五年的李歐卡霍分手，並在次年生下一名男孩。極少談論感情的茱麗葉畢諾許表示：「愛情讓我認識自己，我不能沒有愛情。」

這一部前後耗時三年才完成的電影，讓茱麗葉畢諾許拿下演員生涯第一座影后獎，穩坐法國一線女星地位。大銀幕作品極少的李歐卡霍，則被影迷推崇「為了愛情而拍電影、電影就是他的愛情」，2012年的最新作品《花都魅影》再攀生涯高峰，IndieWire評選為21世紀當代法國電影第一名。

《新橋戀人》描述26歲的富家千金，過著自我放逐的生活。當她在巴黎最古老的橋上露宿時，遇到了28歲以噴火賣藝的流浪漢，兩人產生了一段狂放又浪蕩的愛戀。當年在台灣上映時，許多露骨的鏡頭而被迫噴霧或剪片，此次數位修復版，將一刀未剪完整放映。

《新橋戀人》12月28日起台北、台中、台南、高雄上映。片商也與Skyline Film合作「聖誕屋頂星空搶先放映場」，台北場已迅速售罄，高雄預計於12月15日（六）高雄駁二登場，現場除了提供無酒精版熱紅酒、爆米花，還有創意杯麵溫暖冬天的胃，觀賞《新橋戀人》觀眾，也都可以獲得一張「天空是白的」、「雲是黑的」小卡貼紙（2擇1），憑卡參加神秘浪漫活動，並將於現場抽出五位幸運得主，贈送2018年最新版電影中文海報一張。有興趣的高雄朋友千萬別錯過。

(中時 )