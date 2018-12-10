不讓兒虐變黑數 台中市通報居全國第2

2018年12月10日 17:01 中時 張妍溱

台中市中區「兒少保護醫療區域整合中心」召集人張鈺孜10日於記者會上指出，國內2017年兒少受虐通報案59912件，中部地區（含中、彰、投）通報量佔全國近20％，高居全國第2。1名11個月大男嬰，送醫時雙側脛腓骨骨折、多處瘀挫傷，疑受虐，父母卻漠不關心，通報後由社會局安置追蹤。

兒少保護中心召集人張鈺孜在「兒少保護服務期末成果發表」記者會上，提出個案表示，當時男嬰因多處瘀挫傷、頭皮腫脹、雙側脛腓骨遠端骨折而送急診，檢查其身上瘀青顏色不一，研判應遭多次傷害，疑為受虐事件，將其列為兒少保護個案，由個管師、社工師持續追蹤，並完成綜合評估報告書。

另一名南投縣14歲張姓國中生，託家人購買劇毒農藥「巴拉刈」，準備學校農藝社團課程使用，沒想到半夜口渴、隨手一拿，當成飲料誤吞下一口，當下察覺異樣，立刻喝水催吐並緊急送醫，因肝、腎多重器官衰竭，肺部呈纖維化，最後仍宣告不治。

發生國中生誤喝農藥事件後，張鈺孜為避免憾事再發生，向南投縣教育局和張姓國中生就讀學校詳情瞭解，建議未來攸關危險性的上課材料及器具，應由學校處理準備，降低風險產生，也呼籲家長多注意家中孩童的日常生活。

近年來國內兒虐案件層出不窮，根據衛福部2017年統計資料，相關單位平均每8分鐘便會接獲一起通報，中國醫藥大學兒童醫院自2015年起推廣兒少驗傷流程，加強醫療、教育訓練、公共事務推廣，整合中部地區醫療資源，減少兒虐憾事發生。

(中時 )