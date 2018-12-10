中油澎湖儲槽漏油 環保署公告為整治場址

2018年12月10日 17:03 中時 王思慧

澎湖縣中油儲槽去年漏油，疑似造成土壤及地下水汙染，環保署今（10）公告該場域為地下水污染整治場址，因此中油須在3個月內提出地下水評估計畫，並在計畫審核後6個月內提整治計畫。

中油員工日前指出，澎湖湖西油庫去年6月因操作過程未按SOP，疑洩漏高達7萬公升（70公秉）的95無鉛汽油，相關主管掩飾不報，中油今年約5月得知此事，才將油庫經理及其主管各記一大過處分，環保署也也趕緊採樣及開罰。

環保署「土壤及地下水污染整治基金管理會」副執秘倪炳雄說，會公告該場域為地下水污染整治場址，是因為使用檢測數據等項目初步評估後，計算出場址污染影響潛勢評估總分為2358.19分，已達1200分以上，同時環保署也公告中油公司為污染行為人。

倪炳雄表示，該場域被公告為整治場址後，依照土壤及地下水污染整治法，澎湖縣政府通知中油，必須在3個月內提出土壤及地下水調查與評估計畫，經審查後，中油就要在6個月內提出整治計畫。

倪炳雄說，澎湖縣政府日前已公告中油廠區為「地下水污染控制場址」，針對漏油污染部分，依土壤及地下水污染整治法裁罰50萬元，中油隱匿油庫漏油的部分則裁罰600萬元，但因為該場域已被公告為整治場址，原本裁罰的50萬增為75萬元，共裁罰中油675萬元。

(中時 )