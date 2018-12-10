鈕請假失策？女方筆錄已「咬死」鈕難脫身

2018年12月10日 16:42 中時 陳志賢

北檢偵辦導演鈕承澤被控性侵案，原訂上周五傳喚鈕，但鈕以情緒不穩為由請假未到庭，外界認為鈕是採取「時間換取空間」的訴訟策略，但當天檢方反將鈕一軍，先詳細訊問被害人、證人，已先把筆錄「咬死」鈕，讓鈕難以從性侵案脫身。

據鈕的友人轉述，當天因喝醉酒，以為女方對他也有好感，才會摟抱撫摸，一開始女方沒拒絕，但當對方喊不要時，他就停手，並沒強迫行為，隨即讓女方離開，過程中沒強迫、限制自由，事後也就此事向女方道歉，鈕認為這樣應不算強制性交。

法界人士認為，依據報載的性侵情節，鈕有可能涉犯強制性交罪、或乘機性交罪、或利用權勢性交罪，但女方並未在酒醉到不能抗拒遭鈕「撿屍」性侵，可能不構成乘機性交罪。

但強制性交罪法定刑是3年至10年徒刑，利用權勢性交罪刑責相對較輕，為6月至5年徒刑，鈕的訴訟策略應該是將整起性侵案，儘可能朝向利用權勢性交罪，之後再以坦白認罪，向被害人道歉賠償，與對方和解，也許在被害人同意下，可以獲得法院輕判，雖然鈕曾因另案獲緩刑，前案緩刑已期滿，鈕或許有爭取緩刑的機會。

檢方上周五傳喚鈕到庭，原擬安排他與被害人隔離訊問，釐清案情，但鈕突然請假，打亂檢方偵查步驟，檢方於是決定先訊問被害人及證人，當被害人筆錄「作死」，證據「咬死」鈕後，縱使鈕企圖「以拖待變」，拖到今早出庭，但在人證物證不利情形下，鈕已難脫身。

包括被害人的驗傷單、鈕事後私訊的LINE訊息，都顯示2人剛認識，非「男女朋友」，鈕確違反被害人意願性侵，鈕恐涉犯強制性交罪。

(中時 )